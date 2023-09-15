Внешнеэкономическая деятельность с Банком Казани: надёжно, выгодно, безопасно

Банк Казани поможет корпоративным клиентам в освоении новых рынков. Наш банк «за» развитие и укрепление внешнеэкономических связей с дружественными странами.

Банк Казани уверенно занимает свою нишу в проведении валютных операций с привлекательными условиями для своих клиентов.

Банк предлагает широкий перечень валют из дружественных стран и выгодные тарифы для международных расчетов. Нашим клиентам всегда доступны переводы в юанях, тенге, лирах, рупиях, таджикских сомони, киргизских сомах, армянских драмах, белорусских рублях. Полный перечень валют доступен на официальном сайте.

Китайский юань сегодня выступает альтернативной валютой для платежей за рубежом и накоплений частных лиц. Клиентам Банкам Казани доступны как переводы в данной валюте, так и размещение свободных денежных средств в депозиты.

Используя счет, открытый в Банке Казани, можно отправлять и получать переводы в долларах США на счета, открытые в Республике Казахстан. Переводить валюту можно в офисах Банка Казани или в мобильном приложении.

Также в Банке Казани действует специальное предложение по кредитованию на любые цели.

Подать заявку вы можете на официальном сайте Банка Казани: https://www.bankofkazan.ru/business/promotions-and-special-offers/business-gorizont/

Оформление кредитных договоров осуществляется во всех территориальных подразделениях Банка Казани, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Все возникающие вопросы вы можете задать в телеграм-чате или чате мобильного приложения. Подписывайтесь на телеграм-канал Банка Казани, чтобы быть в курсе событий.

Лицензия №708 от 27.05.2016 г., ООО КБЭР «Банк Казани»