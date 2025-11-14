news_header_top
Общество 14 ноября 2025 09:45

Внеочередная III сессия Казгордумы пятого созыва состоится 19 ноября

Внеочередная III сессия Казгордумы пятого созыва состоится 19 ноября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В зале заседаний Исполнительного комитета Казани 19 ноября состоится внеочередная III сессия городской Думы пятого созыва, начало которой запланировано на 10:00. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Депутаты обсудят широкий круг вопросов, среди которых:

  • предложения по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы территориальных избирательных комиссий, формируемых на территории города;
  • внесение изменений в решения Думы, касающиеся Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»;
  • утверждение 1/3 состава членов Общественного совета города;
  • установление и корректировка границ территориальных общественных самоуправлений, в том числе «Вознесенское» и «Союз офицеров»;
  • изменения в Правила землепользования и застройки города, затрагивающие жилые массивы «Мирный», территорию Экотехнопарка и районы среднеэтажной и индивидуальной застройки на ул. Поперечно-Гривской;
  • вопросы поддержки жителей Казани в приобретении жилья по Программе социальной ипотеки.
