Внеочередная III сессия Казгордумы пятого созыва состоится 19 ноября
В зале заседаний Исполнительного комитета Казани 19 ноября состоится внеочередная III сессия городской Думы пятого созыва, начало которой запланировано на 10:00. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.
Депутаты обсудят широкий круг вопросов, среди которых:
- предложения по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы территориальных избирательных комиссий, формируемых на территории города;
- внесение изменений в решения Думы, касающиеся Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»;
- утверждение 1/3 состава членов Общественного совета города;
- установление и корректировка границ территориальных общественных самоуправлений, в том числе «Вознесенское» и «Союз офицеров»;
- изменения в Правила землепользования и застройки города, затрагивающие жилые массивы «Мирный», территорию Экотехнопарка и районы среднеэтажной и индивидуальной застройки на ул. Поперечно-Гривской;
- вопросы поддержки жителей Казани в приобретении жилья по Программе социальной ипотеки.