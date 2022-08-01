Внеконкурсная программа КМФМК-2022 «столкнет» работы крупных и начинающих режиссеров

Определена внеконкурсная программа «Тюркский мир» XVIII Казанского кинофестиваля. Традиционно программа объединила в себе выдающиеся образцы кинематографии тюркоязычных народов. Отличительной чертой в этом году станет то, что в нее войдут работы как состоявшихся режиссеров, так и работы еще неизвестных кинематографистов.

По мнению киноведа, члена отборочной комиссии фестиваля Светланы Слапке, к числу первых относятся работы турецкого режиссера Орхана Текеоглу «Нерассказанная история Фатмы Каяджи» и казахстанского кинематографиста Айжана Кассымбека «Огонь», а ко вторым – работы режиссеров России: «Фарид Бикчантаев. В поисках свободы» Андрея Кияница (Татарстан), «Самая большая татарская деревня в мире» Амира Галиаскарова (Татарстан) и «Джулур: мас-рестлинг» Валентина Макарова (Якутия).

«Их объединяют общие корни, религия и похожесть языков. Поэтому им легче понимать друг друга не только в языковом отношении, но и глубже проникать в эстетику и стилистику художественного выражения киноязыка, опирающегося на народные традиции и общий тюркский национальный эпос», – уверена Светлана Слапке.

Внеконкурсную программу также дополнили работы из Узбекистана («Наследие» и «Скрытый номер»), Азербайджана («Раб»), Кыргызстана («Возвращение в Эдем») и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте кинофорума.

Особенностью этого года также стало то, что на этот раз в программе не будет представлено ни одной картины на историческую тему.

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».