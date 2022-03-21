В Казани светодиодными светильниками обеспечены уже 40% точек наружного освещения

В настоящее время около 40% светоточек наружного освещения Казани оборудованы современными светодиодными светильниками. Автоматизация всей системы достигла 100% и позволяет оперативно фиксировать авариные ситуации, повышая безопасность для жителей. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Он напомнил, что предприятие обслуживает находящееся на балансе города наружное освещение – это более 103 тыс. светоточек, которые подключены через 3 тыс. км электросетей.

Последние на 72% выполнены из самонесущего изолированного кабеля (СИП), еще 25% представляют собой обычный кабель и около 3% приходится на голый провод. Применение СИП позволило значительно снизить количество аварийных случаев в сетях наружного освещения Казани.

«Из 103 тыс. светоточек города 41 тыс., или 40%, – это современные светодиодные светильники. На сегодняшний день мы достигли 100-процентного уровня автоматизации управления наружным освещением. Эта система позволяет контролировать все линии наружного освещения улиц, скверов, парков», – сообщил докладчик.

По словам Абдулхакова, внедрение автоматизации позволяет операторам оперативно фиксировать аварийные ситуации в наружном освещении города, это положительно сказывается на уровне безопасности жителей.

