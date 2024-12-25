Социальная защищенность и новые проекты: итоги трехлетия СИБУРа в Нижнекамске

На очередном заседании общественного совета «Нижнекамскнефтехима» обсудили итоги трехлетия СИБУРа в Нижнекамске. С приходом компании в город стала возможной реализация крупнобюджетных производственных и социальных инвестпроектов, которые вносят весомый вклад в развитие не только самого Нижнекамска, и Республики Татарстан в целом.





«Пришло время выхода вперед технологического персонала»

Интеграция НКНХ в СИБУР позволила успешно преодолеть их за счет силы объединенной компании и уверенно перейти на следующий уровень – этап развития. Сегодня «Нижнекамскнефтехим» находится в активной фазе внедрения масштабных инвестиционных проектов и формирования принципиально новых подходов.

«Несмотря на сложности с выходом из проекта по строительству нового этиленового комплекса генеральных подрядчиков, лицензиаров, вендоров оборудования, мы смогли перестроиться. ЭП-600 – уникальный и единственный объект, который в таком формате, без поддержки поставщиков оборудования, несмотря ни на что, продолжил работу и находится в активной фазе пусконаладочных работ. Пришло время выхода вперед технологического персонала», – сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Но в данном вопросе, по его словам, предприятие «столкнулось с вызовом обеспеченности компетентным коллективом».

«Поэтому меняем работу по подбору, найму и адаптации персонала, вводим новый формат взаимоотношений с образовательными учебными заведениями, начиная от детских садов и школ», – добавил Фаляхов.

При поддержке СИБУРа «Нижнекамскнефтехим» активно инвестирует в социальную защищенность. В частности, это новые административно-бытовые корпуса, комплексное обновление рабочих мест, вахтовые автобусы, столовые, новые коллективный договор и система оплаты труда, ДМС, запуск современного учебного центра СИБУРИНТЕХ-НК на базе Нижнекамского химико-технологического института. Большой фокус на развитие компетенций – более тысячи сотрудников посетили другие предприятия СИБУРа и внешние предприятия для стажировки, изучения лучших производственных практик, расширения кругозора. Реализуются проекты по строительству санатория «Корабельная роща», модернизируется медицинская инфраструктура.

«Уже на протяжении трех лет СИБУР достаточно ярко представлен в городе. Мы обсудили и сложности, которые были в этот период преодолены, моменты, которые вдохновляют на дальнейшее развитие. Отрадно, что новые инвестиционные проекты с фокусом на экологию, спорт, в целом на развитие социальных проектов. В целом итоги, которые мы сегодня подвели, – это важная информация не только для членов общественного совета, но и для всех жителей города», – отметил председатель общественного совета «Нижнекамскнефтехима», заведующий кафедрой нефтехимического синтеза НХТИ Раушан Агзамов.

Ключевой фокус внимания СИБУРа – забота об экологии

На «Нижнекамскнефтехиме» продолжается реализация масштабных экологических проектов, которые входят в Соглашение о взаимодействии «Нижнекамскнефтехима» и Росприроднадзора, подписанного в 2022 году. Речь идет о девяти мероприятиях с совокупным бюджетом свыше 10 млрд рублей. Во все проекты развития включены передовые технологические решения в части экологии. Например, факел закрытого типа на производстве гексена и целый ряд мероприятий на новом этиленовом комплексе ЭП-600.

«Нижнекамскнефтехим» – крупное, современное предприятие, которое вкладывается в модернизацию производства. Мы видим, что СИБУР уходит от старых производств, возводит новые заводы, а это новые регламенты, новые технические условия, совершенно другой подход к экологическим решениям. Новые производства обеспечивают минимальные выбросы и минимальным воздействие на окружающую среду. На каждом общественном совете НКНХ мы видим, что предприятие, двигаясь вперед, параллельно двигается вместе с вопросами экологии, это практически один из основных моментов, на которое предприятие обращает внимание и ставит вопросы экологии, безопасности во главу угла», – подчеркнул председатель депутатской комиссии НМР по экологии и социальной защите населения Ильдус Зайнутдинов.

Новая страница в истории Нижнекамска

С приходом СИБУРа в Нижнекамск стала возможна реализация крупнобюджетных производственных и социальных инвестпроектов, которые вносят весомый вклад в развитие города и республики. Подробно о них рассказал председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима», член Правления – управляющий директор эффективность производства Игорь Климов.

Новая страница в истории развития нижнекамского спорта началась с открытия современного многофункционального центра «СИБУР Арена НК». Ежегодно здесь могут заниматься около 130 тысяч любителей активного образа жизни. Увеличилась и вместимость здания комплекса «Факел» модернизированного при поддержке СИБУРа. Кроме того, здесь появился центральный зал для национальной борьбы.

В сфере образования на базе отремонтированного Нижнекамского химико-технологического института компания создает учебный центр «СИБУРИНТЕХ-НК». Он позволит повысить качество подготовки рабочих кадров для нефтехимической отрасли. Еще один масштабный проект СИБУРа и администрации города – создание образовательного кластера, в который войдут четыре учебных учреждения Нижнекамска: детский сад № 45, школа №7, лицей №35, детский эколого-биологический центр.

Благодаря открытию образовательного комплекса «Адымнар» у 1200 нижнекамских детей появилась возможность учиться в комфортных, современных условиях, получая качественное образование. При поддержке СИБУРа в Нижнекамске появилось новое креативное пространство – Центр креативных индустрий «База».

«По всей стране и в нескольких нижнекамских школах в рамках «Менделеевской смены» прошли уроки химии нового формата. Они были очень интересными, ребята были вовлечены в процесс и вместе с работниками СИБУРа проводили опыты. Спасибо всем работникам «Нижнекамскнефтехима» за новые знания, надеюсь, что такие образовательные проекты будут дальше развиваться и продолжаться. Благодаря большой профориентационной работе компании растет интерес учеников и выпускников к теме химии, в школах города все больше желающих учиться в профильных «нефтехим-классах», – сказала директор многопрофильного лицея №37 Динара Котляр.

СИБУР активно поддерживает индустриальную идентичность Нижнекамска. В городе запущены уникальные нефтехимические трамвайные маршруты, восстановлено историческое панно, посвященное химикам. Новыми арт-достопримечательностями города стали муралы, созданные в рамках совместной арт-программы СИБУРа и администрации города «КАМ-ОН». На бульваре Менделеева установлен эко-арт-объект с портретом великого химика, собранный из пластиковых крышек.

«Мы стремимся к тому, чтобы Нижнекамск был городом здоровых и счастливых людей»

Опытом внедрения современных цифровых инструментов с членами общественного совета поделилась руководитель цифрового офиса Ирина Кнырь. Внедрение IT-технологий автоматизирует сложные технологические процессы на производстве и повышает уровень их эффективности. Докладчик представила такие инструменты, как ЭКОНС, MVA – мультивариантный анализ («разрезает» процесс и выявляет неочевидные закономерности), технологическое моделирование, мобильные обходы, цифровые наряды допуски и компьютерные тренажерные комплексы, имитирующие технологический процесс и позволяющие отрабатывать навыки операторов.

Директор завода бутилового каучука Юрий Долгих в своем выступлении рассказал о новых подходах компании к работе с переработчиками через отраслевые дивизионы. «Нижнекамскнефтехим» представлен в дивизионах СИБУРа и предлагает клиентам рецептурные решения, направленные на получение максимально качественной конечной продукции для разных отраслей – шинной промышленности, строительства, автомобилестроения, ЖКХ, сельского хозяйства, торговли, производства электроники и многих других. Продукция НКНХ используется в качестве сырья для выпуска различных товаров, произведенных в Татарстане. В числе покупателей нижнекамского предприятия СИБУРа более тысячи компаний в РФ, из них около 140 – в Татарстане. С 2023 года на производствах «Нижнекамскнефтехима» внедрено 20 новых марок в трех сегментах: пластики, каучуки, органический синтез. НКНХ остается единственным производителем в России по галобутиловым каучукам и окиси пропилена. Скоро портфель пополнит гексен-1, выпускаемый по собственной технологии компании.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поблагодарил компанию за созидательную работу, активное участие в жизни города, совместное улучшение городской среды.

«Несмотря на сложное время, в которое мы живем, «Нижнекамскнефтехим» не приостановил ни один инвестиционный проект. В Нижнекамск сегодня инвестируют как в целые регионы России. Это новые, современные, технологичные и высокомаржинальные проекты, которые дадут отдачу как с точки зрения экономики, так и в решении природоохранных вопросов, заменяя устаревшие технологии. СИБУР решает экологические проблемы, которые копились десятилетиями», – сказал Муллин.

Отдельно градоначальник поблагодарил за благоустройство промышленной зоны, которую он назвал лицом Нижнекамска.

«Мы создавались как город нефтехимиков – это наша гордость. Мы стремимся к тому, чтобы Нижнекамск был городом здоровых и счастливых людей. И СИБУР для этого много вкладывает, и в части воспитания молодого поколения, ориентации его на экологические привычки, ведения здорового образа жизни, новых образовательных проектов, строительства спортивных объектов», – добавил мэр.

Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» создан в апреле 2022 года. Его основной целью служит повышение информированности населения о развитии крупнейшего предприятия города, промышленной безопасности, экологических аспектах, кадровой политике, а также для привлечения общественности к обсуждению вопросов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района и города. Постоянными участниками Общественного совета являются 20 человек, которые представляют различные социальные объединения Нижнекамска.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»