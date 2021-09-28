Внедорожник снес забор и перевернулся на крышу после ДТП с легковушкой в центре Казани

Авария произошла сегодня в 6.28 на пересечении улиц Лево-Булачная и Ташаяк. Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, дорогу не поделили легковушка Toyota и внедорожник Renault.

От сильного удара французское авто снесло несколько секций забора и завалилось на крышу.

«В результате аварии никто не пострадал. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД.

