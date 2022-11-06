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Ру Тат
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Происшествия
6 ноября 2022  08:41
Полина Шевчук

Внедорожник опрокинулся в кювет в Татарстане, водитель сломал позвоночник

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Внедорожник опрокинулся в кювет в Татарстане, водитель сломал позвоночник
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне около полуночи на трассе Казань – Камское Устье в Верхнеуслонском районе республики.

Как стало известно «Татар-информу» со слов свидетелей, с трассы в кювет вылетел и опрокинулся внедорожник Mitsubishi.

 

Фото: © очевидцы 

«За рулем иномарки был совсем юный водитель – парню на вид не больше 18-20 лет. Жаловался на сильные боли в спине и груди. Скорее всего, сломал позвоночник. Медики забрали его в больницу», - уточнили очевидцы ДТП.

#вылетел в кювет #дтп на трассе
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