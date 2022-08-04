Внедорожник лоб в лоб столкнулся с фургоном на трассе в РТ, два человека в больнице

очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Верхнеуслонском районе Татарстана у населенного пункта Куралово.

Как стало известно «Татар-информу» со слов свидетелей, водитель внедорожника Infiniti, по предварительной информации, пошел на обгон, но не успел завершить маневр и лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». От удара фургон перевернулся на крышу, а иномарка вылетела в кювет.

Фото: © очевидцы

«С места ДТП на скорой с жалобами на боли в груди и шее забрали водителя и пассажирку внедорожника», – пояснили очевидцы аварии.

