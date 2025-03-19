Внебюджетные инвестиции в экономику Татарстана за год выросли почти на 13%

Внебюджетные инвестиции в экономику Татарстана за прошлый год выросли почти на 13% и достигли 1,2 трлн рублей. Об этом сообщила на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

«По инвестициям у нас все хорошо. Это связано с загрузкой оборонных предприятий, выкупом компаний, которые ушли. Они все сидят на частных инвестициях», – рассказала она.

Минуллина добавила, что инвестиции в основной капитал в прошлом году составили 14,3 трлн рублей, что больше на 12,7% по сравнению с 2023 годом.

По ее словам, основными вызовами для инвестиционной сферы в республики являются кадровый дефицит, валютные платежи, высокая ключевая ставка, состояние инженерных сетей, языковой барьер и санкции.