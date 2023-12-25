Внебюджетные доходы учреждений культуры РТ в 2023 году составят 2,5 млрд рублей

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В 2023 году внебюджетные поступления учреждений культуры РТ составят 2,5 млрд рублей. Такой прогноз дала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на итоговой пресс-конференции. Спикер подчеркнула, что данный показатель на 43% больше суммы, заработанной по итогам 2022-го.

Министр также добавила, что за 11 месяцев текущего года количество посещений организаций культуры составило 84,5 млн. Для сравнения: в 2022-м было 73 млн посещений. Также 2,5 млн билетов на сумму в 873,5 млн рублей продали по «Пушкинской карте».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается зарплат в сфере культуры, то в районах такие специалисты получают в среднем 45 540 рублей, а в госучреждениях — 66 080 рублей.