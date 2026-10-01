Вне дорог и без ФАПов: зачем Татарстану стратегия санавиации до 2030 года

В РТ к 2030 году санитарная авиация должна летать круглосуточно, а координировать все вызовы будет единая диспетчерская служба. Такой сценарий прописан в стратегии развития санавиации, которая сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Цель документа – чтобы экстренная помощь была доступна жителю любой точки республики в любое время суток.





Санавиация Татарстана за шесть лет должна эвакуировать 1 132 пациента

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главная цель стратегии – снизить смертность

Антикоррупционную экспертизу проходит проект Стратегии развития санитарной авиации в РТ до 2030 года. Она разработана по федеральному проекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

О том, чем продиктовано принятие стратегии, «Татар-информу» рассказала заместитель главного врача по медицинской части РКБ Татарстана, руководитель Республиканского центра медицины катастроф Марина Воронцова.

Марина Воронцова: «Целевой показатель – число пациентов, эвакуированных санавиацией» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это одно из условий заключения договорных отношений федерального министерства с региональными министерствами и департаментами по федеральному проекту ‘’Совершенствование экстренной медицинской помощи’’. Поэтому всеми субъектами Российской Федерации разрабатываются и утверждаются документы. Свой проект мы подготовили и отправили в Кабмин», – объяснила Марина Воронцова.

Главная цель стратегии – улучшить показатели экстренной помощи, чтобы снизить смертность населения. Целевой показатель – число пациентов, эвакуированных санавиацией. С начала 2026 года при помощи санавиации вывезли уже 186 человек, в 2027-2030 годах эта цифра должна вырасти до 190 человек ежегодно.

Служба санавиации в Татарстане работает с 2014 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как работает санавиация в Татарстане

В Татарстане 3 118 населенных пунктов. Из них 22 находятся вне зоны первичной медицинской помощи – то есть рядом с ними нет ни больницы, ни ФАПа. Еще 585 деревень и сел не связаны с сетью дорог общего пользования: туда нельзя быстро доехать на машине. В таких условиях наличие санавиации просто необходимо.

Служба санавиации в Татарстане работает с 2014 года. Экстренную помощь по линии санавиации оказывают специалисты отделения экстренной консультативной медицинской помощи Республиканского центра медицины катастроф. Это подразделение работает на базе Республиканской клинической больницы.

За 2025 год было выполнено 595 медицинских эвакуаций. Из них 186 – на вертолетах, остальные – на автомобилях, которые тоже относятся к санавиации. Экстренную медицинскую помощь за прошлый год специалисты санитарной авиации оказали 815 пациентам.

С 2019 по 2025 год Министерство здравоохранения Татарстана участвовало в приоритетном проекте «Здравоохранение» по развитию санитарной авиации. Все показатели этого проекта выполнены.

Экстренную помощь по линии санавиации оказывают специалисты отделения экстренной консультативной медицинской помощи Республиканского центра медицины катастроф Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что должно получиться к 2030 году

К концу десятилетия планируется:

обеспечить в полную силу работу единой диспетчерской службы скорой помощи и медицины катастроф и интегрировать ее с медицинскими информационными системами

«Это уже реализуется. В 2026 году ключевым шагом стало открытие единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи. Открыт кол-центр, который принимает звонки со всей республики в двух точках – в Казани и Набережных Челнах», – рассказала руководитель Центра медицины катастроф.

обеспечить работу санавиации круглосуточно, включая ночные вылеты

«К ночным вылетам требуются определенные условия: оборудование, площадки для посадки вертолета со специальными навигационными устройствами – светом и ветроуказателем. Ранее были определенные проблемы. Сегодня эти условия на головной площадке – в РКБ – обеспечены. Все это оборудование требует финансовых вложений, которые еще предстоит обеспечить в районах. Также мы будем расширять обучение пилотов», – объяснила Марина Воронцова.

эвакуировать не менее 1 132 пациентов с использованием санитарной авиации

«На этот план рассчитываются финансовые средства, и мы этот план обязаны выполнить. По плану число пациентов, которым мы окажем помощь, вырастет», – заключила заместитель главврача РКБ.

Пилотирование санитарного вертолета – это не отдельная специальность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Давать вертолету неадекватные нагрузки никто не будет»

Пилотирование санитарного вертолета – это не отдельная специальность. Навык управления такой техникой обретается пилотами во время специализированной «подготовки к конкретным видам работ», объяснил в беседе с агентством генеральный директор ОАО «Казанское авиапредприятие» Магомед Закаржаев.

«Подготовка включает теоретическую и практическую части: тренировки и допуск. Это программа подготовки летного состава, которая утверждается и согласовывается с территориальным управлением Росавиации», – объяснил Закаржаев.

Пилот должен пройти подготовку для полетов в сложных погодных условиях – при сильном боковом ветре или при нулевой видимости. Для санитарного вертолета это особенно важно: вызов может прийти в снег, туман или дождь, и ждать хорошей погоды нельзя – счет идет на минуты. Отдельный навык для пилота санавиации – подбор площадок для посадки с воздуха.

«И пилоты, и техника должны иметь допуск к предельным метеоусловиям, при которых разрешено летать на этом вертолете. То есть давать вертолету, летный час которого обходится в 300-350 тысяч рублей, неадекватные нагрузки никто не будет», – добавил собеседник агентства.

Магомед Закаржаев рассказал, что сегодня Ассоциация вертолетной индустрии России добивается того, чтобы облегчить опытным пилотам самолетов переобучение на вертолеты. Дело в том, что раньше пилоты, летавшие на самолетах, могли относительно легко переучиться на вертолет. После семи часов налета человек мог летать вторым пилотом на Ми-8. Сейчас требования куда жестче – налет под 100 часов и немалая стоимость переобучения.

Правила, введенные в последние 20 лет, усложнили переход с одного летательного средства на другое. А ведь некоторые из бывших пилотов самолета хотят применить свой опыт в санавиации, отметил гендиректор «Казанского авиапредприятия».

«Пересесть с самолета на вертолет и обратно для профессионала не очень сложно. Я сам имею допуск и на самолеты, и на вертолеты. Есть устойчивые навыки, которые нельзя забыть, которые пригодились бы для спасения жизней», – уверен Магомед Закаржаев.