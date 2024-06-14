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«Вначале я заключил контракт, потом сын»: семья из Буинска служит на СВО в одной дивизии
Уже после первой поездки с шефской помощью в зону специальной военной операции Ленар Исаков знал, что тоже будет там. С помощью для земляков в составе буинской делегации он приезжал пять раз. После последней поездки осенью прошлого года и сам отправился к ним, заключив контракт с Министерством обороны. Спустя пять месяцев вслед за отцом поехал сын.
На днях Ленар приехал в отпуск. Он два года служил в рядах Советской армии в Афганистане, затем создал семью, вырастил троих детей. Казалось, ему не о чем было беспокоиться.
Однако после поездок в зону спецоперации его долго не отпускала мысль о молодых людях — ровесниках его сына. Самым трудным для него было уезжать домой, оставив их. «Я здесь, а они там охраняют наш покой, подвергая опасности свои жизни», — пояснял он. А последней каплей стала горечь от потери близких друзей, участвовавших в спецоперации. С его решением в семье согласились.
Ленар уехал в сентябре прошлого года. А в январе работавший в ледовом дворце «Арктика» тренером старший сын Рашит сказал матери о том, что заключил контракт.
«Сообщение пришло мне от сына, когда он сел в самолет. По правде говоря, я гордился его решением, хотя он еще и семью не создал. Мы служим в одной дивизии. Рядом есть буинские парни. Наша задача заключается в обеспечении бойцов боеприпасами», — рассказал отец.
По его мнению, Россию невозможно победить, ведь он сам видит, что вместе служат отец, сын и внук. В их дивизии есть такие примеры. Когда чувствуешь за спиной такую поддержку, подымается боевой дух, уверен он.
Семья Исаковых многодетная. Также они воспитывают внука. В конце беседы прозвучала следующая мысль: «Если Отчизна зовет, мы не должны прятаться за чьими-то спинами. Наш дед защищал родную землю от фашистов. И я, и последующее поколение остаются преданными родной земле».
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой. Фото из семейного архива.
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