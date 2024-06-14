«Вначале я заключил контракт, потом сын»: семья из Буинска служит на СВО в одной дивизии

Уже после первой поездки с шефской помощью в зону специальной военной операции Ленар Исаков знал, что тоже будет там. С помощью для земляков в составе буинской делегации он приезжал пять раз. После последней поездки осенью прошлого года и сам отправился к ним, заключив контракт с Министерством обороны. Спустя пять месяцев вслед за отцом поехал сын.

На днях Ленар приехал в отпуск. Он два года служил в рядах Советской армии в Афганистане, затем создал семью, вырастил троих детей. Казалось, ему не о чем было беспокоиться.

Однако после поездок в зону спецоперации его долго не отпускала мысль о молодых людях — ровесниках его сына. Самым трудным для него было уезжать домой, оставив их. «Я здесь, а они там охраняют наш покой, подвергая опасности свои жизни», — пояснял он. А последней каплей стала горечь от потери близких друзей, участвовавших в спецоперации. С его решением в семье согласились.

Ленар уехал в сентябре прошлого года. А в январе работавший в ледовом дворце «Арктика» тренером старший сын Рашит сказал матери о том, что заключил контракт.

«Сообщение пришло мне от сына, когда он сел в самолет. По правде говоря, я гордился его решением, хотя он еще и семью не создал. Мы служим в одной дивизии. Рядом есть буинские парни. Наша задача заключается в обеспечении бойцов боеприпасами», — рассказал отец.

По его мнению, Россию невозможно победить, ведь он сам видит, что вместе служат отец, сын и внук. В их дивизии есть такие примеры. Когда чувствуешь за спиной такую поддержку, подымается боевой дух, уверен он.

Семья Исаковых многодетная. Также они воспитывают внука. В конце беседы прозвучала следующая мысль: «Если Отчизна зовет, мы не должны прятаться за чьими-то спинами. Наш дед защищал родную землю от фашистов. И я, и последующее поколение остаются преданными родной земле».

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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