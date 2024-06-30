ВМС Британии заявили о «подозрительном сближении» с судном у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), относящееся к британским ВМС, проинформировало о случае «подозрительного приближения» к судну в акватории йеменского порта Моха (Мокка). Соответствующее сообщение появилось на сайте управления.

«UKMTO стало известно об инциденте, произошедшем в 13 морских милях (примерно 24 километра — ред.) к югу от Мохи, Йемен», — такие сведения размещены на официальном портале ведомства. Данный инцидент расценивается как «подозрительное сближение».

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что у побережья Йемена произошло нападение на судно. UKMTO со ссылкой на капитана судна сообщил о «двух взрывах, произошедших в непосредственной близости от судна». Ущерба судну не нанесено, все члены экипажа, по сообщениям, в безопасности, судно последовало в порт назначения.