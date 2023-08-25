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Происшествия 25 августа 2023 15:54

ВМФ России нанес удар по портовой инфраструктуре Украины

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Сегодня ночью ВМФ России нанес удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные на Донецком направлении успешно отразили три атаки ВСУ. Также за сутки на Купянском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20, отметили в ведомстве.

Согласно данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожено 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотников, а также 12424 единицы специальной военной автомобильной техники.

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#минобороны рф
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