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ВМФ России нанес удар по портовой инфраструктуре Украины
Сегодня ночью ВМФ России нанес удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Цель удара достигнута. Объект поражен», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные на Донецком направлении успешно отразили три атаки ВСУ. Также за сутки на Купянском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два пикапа и гаубица Д-20, отметили в ведомстве.
Согласно данным Минобороны РФ, всего с начала проведения СВО уничтожено 464 самолета, 246 вертолетов, 6085 беспилотников, а также 12424 единицы специальной военной автомобильной техники.
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