ВМФ поставил задачу увеличить скорость кораблей, которые строятся в Зеленодольске

Спуск на воду малого ракетного корабля «Ингушетия» проекта 21631 в 2019 году

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Командование Военно-морского флота РФ поставило задачу, чтобы все малые ракетные корабли, которые строятся в Зеленодольске, достигали скорости в 30–35 узлов. Об этом рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, передает РИА Новости.

«ВМФ нужна скорость. Кроме того, что корабль должен быть стреляющим, имеющим артиллерию, ПВО, ракетный комплекс, он еще должен иметь скорость», — отметил собеседник агентства.

«Это один из главных вопросов, которые задает нам заказчик: скорость должна быть от 30 до 35 узлов. Это задача решаемая», — подчеркнул Мистахов.

Входящий в СК «Ак Барс» Зеленодольский завод имени А. М. Горького строит малые ракетные корабли проектов 21631 «Буян-М» и 22800 «Каракурт». Из открытых источников известно, что их скорость хода составляет 25 и 30 узлов соответственно.