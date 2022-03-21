Вместо Zara и H&M: татарстанские бренды одежды на замену иностранным маркам

Ситуация, в которой популярные зарубежные бренды массово покидают российский рынок, подталкивает нас к тому, чтобы мы обратили внимание на местных производителей. От повседневного casual до татарского колорита – в обзоре «Снега».

Популярные зарубежные бренды массово покидают российский рынок, что подталкивает нас обратить внимание на местных производителей

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Святая»

История бренда началась в 2014 году, когда фотограф Рустем Гарипов и стилист Регина Сафина решили вместе заняться выпуском одежды.

В арсенале «Святой» есть и женская, и мужская коллекции. С базовыми вещами соседствуют и оригинальные изделия с необычными принтами, вышивкой и ассиметричным кроем.

Примечательно, что вся одежда марки производится в России. Основная производственная площадка бренда находится в Казани. Даже ткани закупаются отечественные — в Питере и Москве.

Отметим, что женская коллекция одежды несколько разнообразнее, чем мужская. В ней можно найти как классические, приталенные образы, так и одежду в стиле спорт-шик и oversize.

У «Святой» есть свои магазины в торговых центрах, а также интернет-магазин, заказы из которого отправляются по всему миру.

Фото: скриншот видео youtube.com

«Татарча casual»

Casual, самый востребованный стиль в современном мире, завернули в татарский колорит. Этот бренд производит повседневную одежду для женщин, мужчин и детей. Каждая коллекция лимитирована. Можно дополнить стильный образ сумкой, зонтом, платком этого же бренда.

Одежду Татарча casual будет приятно подарить как сувенир из Татарстана или же сделать подарок на день рождения жителю нашей республики.

Serginnetti

Марка женской одежды известна своим качеством и необычными деталями, которые позволяют назвать коллекции уникальными.

Особенность моделей — отличная посадка по фигуре, декоративная обработка деталей и фурнитура хорошего качества.

У Serginnetti есть собственное производство полного цикла и больше 100 магазинов по всей России — от Сочи до Петропавловска-Камчатского. Производится не только одежда, но и аксессуары.

Mardesign

Под брендом Mardesign выпускаются свитшоты, футболки, чехлы для телефонов, постеры, открытки, календари с использованием традиционных татарских узоров и орнаментов.

Студия была основана в 2010 году парой — Ляйсан и Айдар Марданшины. Ребята хотят вывести татарский дизайн на мировой уровень.

GSsoul

Бренд трикотажной вязаной одежды был запущен Гузель Сергеевой в 2015 году. Одежда здесь подойдет для ежедневного женского гардероба. Все модели представлены в размере one size.

Свободный крой, простые понятные линии, свежие цветовые решения — концепция бренда.

Каждая вещь собирается из цельного полотна машинной вязки, что позволяет контролировать качество.

Masha Umanskaya

Современная классика вне времени — так можно описать одежду бренда.

Основные мотивы – ретро-шик 50-60-х годов. Это общий лейтмотив, проходящий через все коллекции, созданные дизайнером из Казани Машей Уманской. Женственные силуэты, много декора ручной работы, нежное

кружево и тонкая вышивка стали визитной карточкой бренда.

Отметим, что при создании коллекций Мария использует только качественные ткани итальянского, французского, английского, немецкого производства. По всей видимости, в текущих условиях создательнице бренда придется искать местные альтернативы.

Minimal

Юлия Бармотина, основательница бренда, была недовольна качеством одежды из массмаркета и решила создать что-то свое. Для этого она записалась на курсы кройки и шитья, чтобы лично понять, как производится одежда.

В результате получились идеальные худи из натуральных тканей с долгим сроком службы. Позже коллекция расширилась до лонгсливов, футболок, свитшотов, брюк и костюмов.

Перед запуском коллекции образцы носят две недели и стирают не менее семи раз. Если модель не потеряла форму и не выцвела, ее начинают отшивать.

NUDE Story

История NUDE Story началась в 2015 году, когда подруга Алины Камаловой не смогла найти подходящее платье для празднования Нового года. Через несколько месяцев Алина открыла шоурум.

Бренд выпускает сезонные и капсульные коллекции верхней одежды. Помимо нее в коллекциях представлены повседневные и вечерние костюмы, платья, трикотажные изделия, блузы и рубашки, брюки и юбки.

Фото на постере: © Салават Камалетдинов



