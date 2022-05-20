Вместо России на ЧЕ по баскетболу сыграет Черногория

Сборную России по баскетболу на чемпионате Европы-2022 заменит команда Черногории, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА). Решение было принято на совете европейского отделения ФИБА в Вильнюсе.

В сборной России завоевали право сыграть на Евро игроки УНИКСа: Артем Комолов, Евгений Валиев, Георгий Жбанов и Вячеслав Зайцев.

Ранее стало известно, что российские и белорусские клубы не примут участия в Лиге чемпионов ФИБА следующего сезона. Мужская и женская сборные России отстранены от участия в Кубке мира, чемпионате мира 3+3.

Евролига примет решение об участии наших клубов — в нынешнем сезоне там играли столичный ЦСКА, питерский «Зенит» и казанский УНИКС.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Германии, Грузии, Италии и Чехии с 1 по 18 сентября 2022 года. Сборная России должна была выступить в группе A с командами Бельгии, Болгарии, Грузии, Испании и Турции.