Вместо России ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Латвии и Финляндии

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года пройдет в Тампере (Финляндия) и Латвии (Рига), об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

Ежегодный конгресс ИИХФ 2022 года одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Отметим, что изначально чемпионат планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако у России были отозваны права на проведение турнира.

Чемпионат мира 2023 года состоится Тампере и Риге с 12 по 28 мая.

Ранее у России отняли право на проведение чемпионата мира по волейболу, который, в частности, должна была принять и Казань, лишившаяся чемпионата мира по водным видам спорта.