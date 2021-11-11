Вместо Прокофьева зампредседателя Комитета Госсовета РТ по соцполитике стала Вострикова

Парламентарии поддержали кандидатуру депутата Светланы Востриковой для избрания на пост заместителем председателя Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике. Решение было принято сегодня на заседании парламентского комитета.

«Предлагаю избрать заместителем председателя Комитета по социальной политике депутата Государственного Совета Вострикову Светлану Анатольевну», — сказала председатель комитета Светлана Захарова.

Она напомнила, что занимавший эту должность Артем Прокофьев избран депутатом Государственной Думы. «Он уже активно работает», — заметила парламентарий.