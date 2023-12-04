Вместо общепита — хостел: челнинцы выступили против открытия гостиницы эконом-класса

Жители 60-го микрорайона Набережных Челнов крайне возмущены тем, что возле их домов открывается гостиница эконом-класса. Они переживают, что санитарно-эпидемиологическая и криминальная обстановки могут ухудшиться.

Внутри здания уже ведутся отделочные работы. Но когда именно хостел начнет работать, никто сказать не может. Жители 60-го комплекса очень рассчитывают, что открытия и вовсе не будет. Они прилагают все усилия для этого, обращаются в различные инстанции.

Римма Мирсаетова рассказала, что с лета 2023 года горожане начали работу по этому вопросу. «Вот у нас уже более 350 подписей. Дальше продолжаем собирать, потому что очень переживаем за дальнейшее наше будущее», — отмечает женщина.

Они опасаются, что обстановка в микрорайоне станет неблагоприятной для проживания.

Екатерина Кисельман считает, что из-за открытия гостиницы в микрорайон начнут прибывать много неизвестных лиц. «Тут у нас очень много детей, очень много детских садов. К нам приезжают сюда со всего города, потому что у нас есть ортопедические садики, у нас здесь центр слуха», — рассказала она.

Влада Зайцева говорит, что рядом расположена автозаправка. «Мы переживаем за пожаробезопасность, то есть если взлетит заправка, хостел — это гостиница дешевого вида, там будет много людей. Это будут люди рабочие, которые будут выпивать, курить, то есть это небезопасно», — полагает челнинка.

Горожане заявляют, что детский развивающий центр вписался бы лучше, учитывая, что таких объектов не хватает.

«Не для чужих людей, в общем, а для детишек нашего комплекса, для коренных жителей этого комплекса хотела бы, чтобы открыли развивающий центр. Тем более если здание есть. Оно больше года у нас просто так стоит», — поделилась Эльвира Шарафуллина.

Жители считают нелогичным открытие хостела. Недалеко располагается миграционный центр с пропускной способностью в 200 человек.

«То есть в свободное время они, как правило, находятся на территории нашего микрорайона. И не хотелось бы, чтобы еще один центр, еще один объект был с приезжими рабочими», — рассказал Ильназ Гасимов.

Обо всем этом жители рассказали и главе администрации Центрального района. Эдуард Фаттахов сообщил, власти города знают о сложившейся ситуации. Также во все контролирующие органы запросы по хостелу направлены, включая в Прокуратуру и Роспотребнадзор. Представителям собственника объекта советовали не спешить.

«Я их, конечно, уговаривал: „Вы не торопитесь. Давайте мы всему юридическую оценку дадим“. Вот у нас с другими также получилось. Я им предлагал юридическую оценку. Они отказались. А потом, когда юридическую оценку сделали, оказались, что они незаконны. Пришлось сворачиваться, а деньги-то потрачены уже», — поделился Фаттахов опытом.

Планируется, что в течение недели должны поступить ответы на запросы от контролирующих органов, после чего начнется изучение.