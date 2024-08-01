«Ни мебели, ни 14 млн»: бизнесмен из Казани предстал перед судом за обман вуза

Сегодня Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного предпринимателя – 32-летнего Тимура Назырова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Назыров обманул генерального директора «Юнионстрой плюс» Черницына, похитил более 14 млн рублей.

«Назыров в период с 17 сентября 2019 года по 12 мая 2021 года, зная о заключенном договоре между Казанским государственным энергетическим университетом и ООО ‘’Юнионстрой плюс’’ о строительно-монтажных работах в общежитии на улице Красносельской, решил под предлогом поставки мебели и оборудования похитить деньги», – рассказал гособвинитель.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По мнению следователей, Тимур Назыров решил воспользоваться своим знакомством с руководителем фирмы «Аркада». Он попросил его передать ему наличные деньги от компании «Юнионстрой плюс». Назыров обещал, что закупит оборудование и мебель. По версии следствия, он даже изображал вид бурной деятельности, потратив около двух миллионов рублей из доверенных ему шестнадцати.

Тимур Назыров познакомился с Черницыным, заручившись поддержкой своего давнего знакомого – главы «Аркады». Зарекомендовал себя с положительной стороны и вошел в доверие. Следствие уверено, что никакой товар Назыров поставлять не планировал, а деньги намеревался похитить.

На заседании подсудимый заявил, что ему понятна суть обвинения, но он изложит свою позицию позже. Представитель потерпевшей стороны, отвечая на вопрос суда о наказании для Тимура Назарова, сказал, что никто не хочет ломать жизнь молодому человеку и оставляет решение на усмотрение суда.

На следующем заседании суд выслушает свидетелей.