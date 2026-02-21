Вместо людей: как нейросети перестают быть чат-ботами и становятся сотрудниками

Тема искусственного интеллекта (ИИ) из области рассуждений давно перешла в практику. Пока преобладает надежда, что ИИ будет выполнять рутину, а человек займется творчеством. Почему такое мнение ошибочно и что уже сегодня делает ИИ в ряде профессий – в авторской колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Литература

Корал Харт (Coral Hart) – псевдоним (и не единственный, их более 20) южноафриканской писательницы и предпринимательницы. Настоящее имя она не раскрывает из-за опасений негативной реакции.

На то есть причины: начиная с февраля прошлого года она стала использовать искусственный интеллект Claude от Anthropic для создания любовных романов. За год работы Корал Харт ударными темпами написала и продала через Amazon 200 любовных романов. Такой стахановской продуктивности позавидовал бы любой известный писатель – даже со своим табором литературных, но живых, «негров».

Как сообщает The New York Times, ни один из ее романов не стал большим хитом сам по себе, но в совокупности они разошлись тиражом около 50 тыс. экземпляров, принеся шестизначную прибыль.

Во время интервью The New York Times по Zoom Корал продемонстрировала скорость создания романа (история о фермере, влюбляющемся в городскую девушку, убегающую от своего прошлого), уложившись в 45 минут. Она считает, что авторы, тратящие на книгу полгода, обречены: «Если я могу создать книгу за день, а вам нужно шесть месяцев, кто выиграет гонку?»

На волне успеха Харт запустила проект Plot Prose, который, по ее утверждению, обучил более 1,6 тыс. человек, включая авторов, публично выступавших против использования этой технологии. Кроме того, она разработала собственную программу для написания текстов с использованием ИИ, способную создать целую книгу менее чем за час. Стоимость подписки – от 80 до 250 долларов в месяц.

Понятно, что многие опытные писатели уже сегодня опасаются, что их затмевают новички, полагающиеся на искусственный интеллект.

«Это тормозит издательскую экосистему, от которой мы все зависим, чтобы зарабатывать на жизнь», – сказала Мари Форс, автор бестселлеров в жанре любовной литературы, которая с тревогой обнаружила, что ее романы использовались для обучения нейросетей без ее разрешения, в интервью The New York Times.

В опросе, проведенном в мае 2025 года книжной платформой BookBub, 45% из 1,2 тыс. опрошенных писателей заявили, что используют ИИ для помощи в написании или маркетинге. Факт: сегодня во многих случаях определить, создана ли книга с помощью ИИ, уже практически невозможно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Медицина

Искусственный интеллект уже демонстрирует превосходство над врачами в диагностике ряда заболеваний.

Для примера – диагностика пороков сердца. Эти состояния особенно распространены среди людей старше 65 лет и часто остаются незамеченными на ранних стадиях. Исследователи из Кембриджа разработали алгоритм, способный анализировать звуки цифрового стетоскопа для выявления серьезных нарушений.

В ходе исследования были записаны сердечные шумы у 1,8 тыс. пожилых людей, после чего они прошли эхокардиографию. Алгоритм, обученный на этих данных, научился распознавать тонкие акустические особенности и закономерности, указывающие на аномалии, которые могут ускользнуть даже от опытного специалиста.

Система ИИ с точностью до 98% определила случаи тяжелого аортального стеноза – состояния, которое без своевременного лечения в течение двух лет приводит к высокой смертности. Общая чувствительность ИИ к различным порокам составила 72%, при этом ложные срабатывания, повлекшие дополнительные обследования, составили около 18%.

Для сравнения: опытные врачи, прослушавшие те же записи, выявили 62% пороков и допустили больше ошибок. Примечательно, что «ИИ-кардиологу» достаточно всего 15 секунд записи с электронного стетоскопа, что потенциально позволяет избежать дорогостоящих УЗИ и сократить очереди.

Тем временем подразделение Microsoft AI разрабатывает систему медицинской диагностики, которая, по словам главы направления Мустафы Сулеймана, сможет ставить диагнозы точнее и дешевле команды врачей. Роль доктора при этом может сместиться в сторону ухода за пациентом и эмоциональной поддержки. Что, впрочем, не всегда требует максимально высокой клинической квалификации.

СМИ

Телевидение

Многие телеканалы по всему миру уже запустили ведущих с использованием искусственного интеллекта. С 2022 года крупные каналы в США, Китае, Индии, Южной Корее и Японии начали внедрять ИИ-ведущих в свои телепрограммы.

Канал Национальной ассамблеи Вьетнама использует ИИ-ведущих для непрерывного обновления новостей, особенно в чрезвычайных ситуациях. Виртуальные дикторы работают без запинок, могут говорить на нескольких языках, не допускают ошибок и обеспечивают трансляцию информации без участия живых ведущих.

Замена началась, кстати, с прогнозов погоды. Телевизионная аудитория в целом благосклонно отнеслась к эксперименту, хотя есть и скептики, которых смущает «машинность» мимики и движений. Но технологии быстро совершенствуются.

Радио

Известны кейсы, когда нейросеть в течение нескольких месяцев успешно заменяла радиоведущего и слушатели не замечали подмены.

Интерактив

Журнал Time реализовал возможность «пообщаться» с ИИ-аватаром автора статьи, чтобы задать уточняющие вопросы по материалу.

Сегодня около 70–80% редакций ведущих мировых СМИ используют ИИ для создания кратких резюме, подбора иллюстраций и генерации заголовков. ИИ автоматизирует обработку новостных лент, пишет спортивные отчеты и персонализирует контент для удержания аудитории.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кинематограф

В Голливуде обеспокоены технологией Seedance 2.0 от ByteDance. Китайская компания представила ИИ-инструменты, способные создавать высококачественные видео с узнаваемыми персонажами и голосами актеров.

Причиной резонанса стали ролики, где использовались персонажи из популярных франшиз: «Человек-паук», «Губка Боб», «Южный парк», «Звездный путь», «Крестный отец».

Профсоюз актеров SAG-AFTRA заявляет, что несанкционированное использование образов и голосов подрывает заработок артистов. Студии направляют претензии и требуют прекратить нарушения.

В США студии пока ограничились досудебными претензиями. Однако в Японии уже начато официальное расследование в отношении ByteDance из-за роликов с героями аниме Ultraman и Detective Conan.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обучение

В США стала набирать обороты сеть частных школ Alpha School, где на академические предметы отводится около двух часов в день, а основная ставка сделана на искусственный интеллект. Задействовано восемь новых кампусов школы – от Калифорнии до Пуэрто-Рико.

Традиционная структура школьного дня пересмотрена. Ученики изучают основные предметы – математику, чтение и естественные науки в коротких 25-минутных сессиях – всего не более двух часов. Остальное время посвящается спорту или просто каким-то коллективным занятиям, вроде организации школьного «лимонадного» бизнеса вместе с приглашенными коучами.

Учебный процесс строится вокруг ИИ: алгоритмы формируют персональные планы, ученики работают через специализированные платформы. Проверкой уроков также занимается ИИ. При этом за выполнением домашних заданий также следит ИИ – отслеживаются движения мыши, записывается экран и видео с веб-камеры для оценки вовлеченности в учебный процесс.

Но на этом Alpha School не успокоились и запустили в штате Аризона вообще полностью виртуальную ИИ-школу, без живых учителей и коучей.

И тут возникает сакраментальный вопрос: а зачем вообще все эти школы и институты? Новейшее поколение моделей ИИ (GPT-5.3-Codex от OpenAI и Claude Opus 4.6 от Anthropic) способно обучать и наставлять лучше живых учителей. Лучший репетитор в мире теперь доступен любому за 20 долларов в месяц – бесконечно терпеливый, доступный 24/7 и объясняющий на любом уровне. Знания теперь практически бесплатны.

Фото: © Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Программирование

Специалисты Всемирного экономического форума прогнозируют, что к 2030 году технологические изменения приведут к исчезновению 92 миллионов рабочих мест. Большинство задач «белых воротничков» будет полностью автоматизировано в течение ближайших 12-18 месяцев.

Одна из отраслей, где уже начался самый настоящий «шторм увольнений», – это IT-индустрия. Новые модели ИИ способны генерировать большие объемы рабочего кода. Автоматизируются не только простые задачи, но и комплексные проекты.

В технологических центрах вроде Пало-Альто и Сан-Франциско все чаще говорят об эре Agentic Web, где нейросети перестают быть собеседниками (в виде чат-ботов) и становятся сотрудниками.

Предприниматель в сфере ИИ Федор Сергеев на портале vc.ru объясняет:

«Разница между LLM (Large Language Model) и LAM (Large Action Model) колоссальная. Чат-бот (2024): Ты просишь найти билеты на Бали. Он выдает список рейсов текстом. Дальше ты идешь и бронируешь сам. Агент (2026): Ты ставишь задачу «Организуй поездку на Бали». Агент сам заходит на Skyscanner, использует твою карту (через защищенный API), бронирует отель, добавляет слоты в календарь и заказывает трансфер».

По его словам, венчурный капитал активно инвестируется именно в инфраструктуру автономных агентов – в стартапы, которые не «помогают работать», а «делают работу».

Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик, считает, что скорость изменений в digital и финансах уже опережает способность профессий адаптироваться.

«Рынку больше не нужны джуны (junior, младший IT-специалист). Их уже заменил вайб-кодинг – подход, при котором один человек с головой, бизнес-контекстом и ИИ-инструментами делает то, что раньше требовало команды. А без джунов, как мы знаем, не будет и мидлов (middle, IT-специалист среднего уровня с опытом работы 1–4 года). Эта цепочка уже порвалась.

Если сомневаетесь – просто откройте ленту трехлетней давности и сравните с сегодняшним днем. Тогда ИИ писать код почти не умел, рисовал по шесть пальцев людям на кривых картинках, а на видео без слез было не взглянуть.

Сегодня 4-5 инженеров + ИИ кодируют браузеры, приложения и даже операционные системы за какие-то смешные сроки и мизерные деньги», – пишет в своей статье для dk.ru Виталий Калугин.

Сегодня боты и ИИ-инструменты становятся новым минимальным стандартом эффективности. По словам Калугина, для небольшого бизнеса – кафе, онлайн-сервиса, образовательного проекта, консалтинга, локального e-commerce – боты уже сейчас закрывают 60–80% задач, под которые раньше держали живых людей.

Добро пожаловать в новую реальность. А все, кто спит, – просыпайтесь.