Вместо конкуренции с ChatGPT — локализация: как Татарстан развивает ИИ

Ассоциация содействия цифровому развитию собралась впервые в 2025-м, чтобы обсудить, как в республике работают с искусственным интеллектом и создают медицинских роботов. Минниханов призвал консолидировать усилия, чтобы не разбрасываться деньгами, а Нурутдинов сделал ставку на локализацию нейросетей.





Рустаму Минниханову показали, как на практике применяется искусственный интеллект и в каком направлении можно выстроить работу

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханову показали наработки Татарстана по ИИ

Искусственный интеллект (ИИ), медицинских роботов и нейросети обсуждали сегодня на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию. Примечательно, что обсуждали передовые цифровые технологии в Императорском зале КФУ с 200-летней историей. Какой контраст.

Одним из первых высокопоставленных гостей прибыл Рифкат Минниханов, президент Академии наук Татарстана и по совместительству глава Ассоциации содействия цифровому развития. Он проверил, как готов зал к выступлению Раиса Татарстана, и поприветствовал участников выставки, представляющих свои проекты в холле. Они же рассказали Рустаму Минниханову, как на практике применяется искусственный интеллект или в каком направлении можно выстроить работу.

Например, с их помощью реально оперативно реагировать на обращения граждан, обрабатывать большие объемы документов (есть разработки на татарском языке), проверять достоверность информации и выявлять фейки. Были проекты, связанные с медициной, а еще ИИ можно использовать в работе нефтяных компаний.

Рустам Минниханов: «Наша цель – республика должна стать передовым российским центром в сфере искусственного интеллекта» Фото: rais.tatarstan.ru

«От этих технологий зависит наше будущее»

«Рад всех приветствовать вас на первом в этом году заседании Ассоциации содействия цифровому развитию. Сегодня оно посвящено очень серьезной и актуальной теме – искусственному интеллекту. От внедрения этих технологий во многом зависит наше будущее», – обратился к присутствующим Раис Татарстана.

Состав участников был солидный: Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, главы отраслевых ведомств –Минцифры, Минпромторга, Минстроя, Минэкономики РТ. В толпе «Татар-информ» заметил ректоров КГМУ Алексея Созинова и КГАСУ Рашита Низамова.

«Наша цель – республика должна стать передовым российским центром в сфере искусственного интеллекта. Министерству цифрового развития совместно с Ассоциацией содействия цифровому развитию, Академией наук необходимо генерировать предложения и координировать работу», – напутствовал Рустам Минниханов.

Интерес к направлению среди разработчиков должна подкрепить государственная поддержка в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», о которой напомнил лидер республики. Кроме того, за развитие передовых технологий выступает Президент России Владимир Путин, который заявил: разработки в сфере искусственного интеллекта – одно из ключевых условий для научного и технологического суверенитета нашей страны.

Айрат Нурутдинов поделился базовыми знаниями по нейросетям Фото: rais.tatarstan.ru

Молодежь уже не гуглит, а спрашивает у нейросетей

После того как до участников заседания довели, как важно внедрять ИИ во все отрасли экономики, чтобы продвинуть республику вперед и сделать жизнь тут комфортнее, начались более прикладные доклады. Сразу трое выступающих было от «Таттелекома», включая главу компании Айрата Нурутдинова. Он поделился базовыми знаниями по нейросетям, но без знания профессиональных терминов вникнуть было непросто.

«Татар-информ» уточнил у Нурутдинова после заседания, какие наработки есть у компании по направлению ИИ. Он пояснил, что нет желания соперничать с разработчиками нейросетей типа ChatGPT, Perplexity, DeepSeek. Лучше не конкурировать с большими корпорациями, а локализовать их продукты.

«Мы говорим о том, что развитие таких технологий на предприятиях и в организациях возможно только при условии, что большие языковые модели будут понимать локальный контент, с которым работает конкретная компания. Она должна понимать, кто у вас руководитель, специфику организации, ее положений», – пояснил «Татар-информу» Нурутдинов.

По его мнению, локализацией и настройкой нейросетей должна заниматься каждая компания, но где брать на это специалистов – вопрос открытый. Глава «Таттелекома» предложил «Татар-информу» обратиться с этим вопросом к вузам.

«Безусловно, большинство читателей является активными пользователями существующих решений, потому что на рынке присутствует очень много и зарубежных решений. Конечно, это ChatGPT, Perplexity, DeepSeek очень сильно перевернул мир. Молодежь активно использует. Вообще, по моему мнению, многие уже, когда у них возникает запрос, не гуглят, не в Яндексе ищут. Если вопрос чуть сложнее, чем обычный, то пользователи все-таки обращаются к какой-то из этих нейросетей, потому что она может подобрать ссылки, рассказать, более подробно уточнить. По сути, диалог со специалистом возникает. Это уже сформировавшаяся история», – подытожил Нурутдинов.

Робототехнике был посвящен доклад заведующего кафедрой интеллектуальной робототехники КФУ Евгения Магида Фото: media.kpfu.ru

Ученые КФУ планируют испытания медроботов в клинике к 2027 году

Робототехнике был посвящен доклад заведующего кафедрой интеллектуальной робототехники КФУ Евгения Магида. С 2022 года Лаборатория интеллектуальных робототехнических систем вуза работает над модулями медицинских роботов. История пошла еще с эпохи коронавируса, когда медработникам пришлось контактировать с зараженными пациентами, рискуя собой. Часть задач могут взять на себя роботы.

Уже есть две разработки – ЛИРС АртБул, ЛИРС АрНи, которые названы в честь Лаборатории интеллектуальных робототехнических систем (ЛИРС) и главных разработчиков – Артема и Булата и Артема и Нияза. В целом над медицинскими роботами трудятся порядка десяти разработчиков. Команда создала прототип робота АртБул, а АрНи еще не собран, только на уровне конструкторской документации. Ученые вуза буквально придумывают, как должен работать робот, чтобы выполнять свою функцию, а за создание робота и интеграцию будут отвечать компании. Налажен контакт с «Эйдос Роботикс».

«По медицинской робототехнике у нас готов ряд модулей, которые мы интегрируем в роботов. Мы собрали первый прототип робота, это робот «ЛИРС АртБул», по роботу «ЛИРС АрНи» у нас пока готова только модель. Физически робот не существует, но надеюсь, что к концу этого года он будет. Мы рассчитываем, что в 2027 году первый робот окажется в клинике КФУ и мы начнем испытывать его в рабочих условиях, возможно, его взаимодействие с пользователем. Полноценную роботизацию планируем на 2036 год, потому что прежде чем выкатить большое количество роботов к пользователям, мы должны протестировать всю систему», – рассказал «Татар-информу» Магид.

Эти медицинские роботы могут заменить регистратора, который бы сопроводил пациента от регистратуры до кабинета, или справиться с задачей развозки документов и лекарств.

«Планируем сэкономить ценное время сотрудников, передав эти задачи роботам», – пояснил Магид.

Состав участников заседания был солидный Фото: media.kpfu.ru

«98% будут пользователями ИИ, остальные – разработчиками»

Сложилось ощущение, что пласт теории от докладчиков излишне загрузил участников заседания, но Рустам Минниханов попытался подать информацию в более доступном виде.

«Многие из нас в самом начале пути познавания вот этих возможностей. И 98% из нас будут пользователями, а не разработчиками. Мы должны быть вашими клиентами, но прежде мы должны понимать, какие у нас возможности. Как мы видим, возможностей у нас много. Айрат [Нурутдинов] нам показывал, как можно тексты готовить, как анализировать. Уже многие наши госслужащие пользуются. Но это начало пути. Я считаю, что нам надо консолидировать усилия», – обратился в конце заседания Минниханов.

Он отметил, что мощная работа идет в «Таттелекоме», в компании «Татнефть», в ICL.

«Нам надо консолидировать наши усилия, чтобы друг друга дополнять и не тратить деньги. Ну и внедрять лучшие практики», – заключил руководитель Татарстана.