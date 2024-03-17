«Вместе выступаем, вместе голосуем»: ансамбль «Русские напевы» проголосовал в Каипах

Артисты ансамбля «Русские напевы» в селе Каипы Лаишевского района РТ проголосовали на выборах Президента России.

Перед этим артисты организовали празднование Масленицы для местных жителей и гостей Каип. Затем, собравшись дружной компанией, они отправились на избирательный участок № 1763, чтобы отдать свои голоса.

«Вместе выступаем, вместе голосуем. Мы — как одна большая дружная семья», — отметили участницы ансамбля.

Между тем в районном доме культуры на избирательном участке № 1780 Лаишевский пищекомбинат организовал продажу своих изделий.

Избиратели, пришедшие проголосовать за одного из кандидатов на пост Президента РФ, могут купить домой свежий хлеб, пироги и разнообразную выпечку.

«Очень удобно и приятно», — так прокомментировали инициативу сами избиратели. И с удовольствием разбирают вкусные и свежие пирожки.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).