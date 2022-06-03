«Вместе в цифровое будущее»: в Поволжье лучшими признаны работы «с человеческим лицом»

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. В этом году конкурс для журналистов и блогеров, освещающих вопросы новых технологий и инновационных разработок в IT-сфере и телекоммуникациях, проводился одиннадцатый раз в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Schneider Electric и группой «Интерфакс».

Победителями и призерами регионального этапа признаны в номинации «Печатная пресса» признаны:

1) Евгений Афанасьев (Чебоксары, журнал IT-News, работа «Квест с лопатой и сварочным аппаратом, или Как варить оптику в метель»);

2) Олеся Бондаревская (Казань, журнал «Татарстан», работа «Путешествие из Петербурга в Москву. Беспилотная версия»);

3) Ольга Туманская (Казань, журнал «Татарстан», работа «Вкалывают роботы! И с ними — человек»).

В номинации «Телевидение» победителями и призерами стали:

1) Виктория Арефева (Казань, телеканал «Татарстан 24», программа «iNews — новости высоких технологий»);

2) Дарья Соловьева (Нижний Новгород, ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», сюжет «Мастер-класс для незрячих»);

3) Анастасия Казимирова (Саратов, ГТРК «Саратов», сюжет «Программу виртуальной реальности разработали в лаборатории СГАУ»).

В номинации «Радио и подкасты» лучшими признаны:

1) Антон Черепок (Самара, ИД «Комсомольская правда», работа «Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи?»);

2) Евгений Степочкин (Тольятти, молодежный медиахолдинг «Есть talk!», работа «Исполнительный директор АНО „Аиралаб Рус” Иван Петров: „Тольятти не так уж и страшен, как его малюют”»);

3) Алена Трофимова (Ижевск, информационное агентство ГУП «УР ТРК Удмуртия», работа «Книжные феи: неделя науки и техники»).

В номинации «Интернет-СМИ» признаны победителями и призерами:

1) Светлана Хромова (Пенза, информационное агентство «Пенза-Пресс», работа «Удивительные и полезные разработки пензенских ученых»);

2) Станислав Шахов (Уфа, агентство «Башинформ», работа «Волшебный пендель. 13 уроков ковида, которые извлекли жители Башкирии во время пандемии»);

3) Эльмира Кобина (Ульяновск, журнал «Деловое обозрение», работа «Технотренды-2022. Успеть за изменениями»).

В номинации «Социальные медиа» лучшими стали:

1) Никита Перфильев (Казань, канал «Техномод», работа «За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД»);

2) Алексей Лисовицкий (Самара, сайт сообщества разработчиков и предпринимателей в отрасли дополненной и виртуальной реальности «Голографика», работа «Ковид и экономика клубов виртуальной реальности: погружаемся в детали с Денисом Роговым, Portal VR»);

3) Андрей Федоров (Чебоксары, блог «Едем в Чувашию», работа «Выдающиеся земляки Чувашии в дополненной реальности»).

Из 404 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл — десять из десяти — заслужила работа Евгения Афанасьева, редактора отраслевого журнала IT-News. Его статья посвящена людям, которые занимаются обслуживанием инфраструктуры связи, и их нелегкому труду. Автор в своем материале дает читателю прочувствовать процесс устранения аварии на сети. «Digital ecosystem, IoT, 5G — красивые понятия, но без мастера-монтажника на линии никакого „волшебства телекома” не будет», — утверждает журналист.

Сам Евгений Афанасьев заметил: «Среди работ, которые я заявил в этом году на конкурс „Ростелекома”, статья о буднях аварийно-восстановительных бригад стоит для меня особняком. Считаю очень важным сегодня рассказывать о людях, чей ежедневный труд „в полях”, по сути, обеспечивает наше с вами цифровое благополучие».

Статья Светланы Хромовой, победительницы в самой массовой и конкурентной номинации «Интернет-СМИ», рассказывает о молодых, талантливых и инициативных специалистах, чьи идеи и разработки уже нашли применение.

Директор по внешним коммуникациям Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров подчеркнул: «В этом году в конкурсных работах преобладали жизненные истории. В фокусе внимания журналистов оказался опыт ученых и других профессионалов своего дела. Именно такие материалы удостоились самой высокой оценки. Людям интересны люди, поэтому победили технологии с „человеческим лицом”».

Радиожурналистика в этом году впервые выделена в отдельную номинацию «Радио и подкасты», поэтому мастера эфира заслуживают особого внимания. Бесспорную победу одержал радиоведущий информагентства «Комсомольская правда» в Самаре Антон Черепок. Он считает, что благодаря средствам связи люди получили потрясающую возможность — одним кликом открывать целый мир. Тема технологий ему близка, и он с удовольствием делится своими историями со слушателями.

А вот Никита Перфильев из Казани, победитель в номинации «Социальные медиа», доволен тем, что «Ростелеком» не обделяет внимаем блогеров. Участие в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» для него дебют, а победа, убежден он, сделает его канал о технологиях популярнее.

Наибольшее количество материалов представили на конкурс журналисты из Татарстана и Пензы. Традиционно самой популярной остается номинация «Интернет-СМИ» — 173 работы.

Итоги федерального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» будут подведены осенью. Победители конкурса отправятся в Мурманскую область, чтобы оценить цифровой потенциал региона.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса — smi.rt.