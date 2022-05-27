«Вместе в будущее»: В Казани подвели итог конкурса роликов в поддержку Олимпиады в Пекине

Торжественная церемония награждения победителей конкурса видеороликов, посвященного Зимним Олимпийским играм в Пекине, прошла сегодня в Генеральном консульстве Китая в Казани.

«Это не только церемония награждения, но и дружеский карнавал для всех нас. Сегодня среди нас так много молодых лиц. Молодежь – это будущее китайско-российских отношений. Вам будет передана эстафета дружбы между двумя странами, чтобы вы укрепили фундамент этих отношений и совместными усилиями создали наилучшее будущее для обоих государств. Надеюсь благодаря этому конкурсу и сегодняшнему мероприятию вы сможете поближе познакомиться с Китаем», – обратился к собравшимся Генеральный консул Китая в Казани У Инцинь.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Всего на конкурс поступило около 200 видеороликов, участие в нем приняли порядка 600 человек из более чем 10 регионов России. Помимо субъектов Приволжского федерального округа, активно принимали участие студенты из Забайкалья и Сибири. Среди участников были как бывшие олимпийские чемпионы, так и обычные студенты и школьники, увлеченные китайским языком и культурой.

«Для меня большая честь оказаться здесь. Я спортсменка и не понаслышке знаю, что Олимпиада – это кульминация спортивного пути любого атлета. И, когда Уфимский университет предложил мне поучаствовать в ролике в поддержку Олимпийских игр, я, конечно же, согласилась. В Китае я была много раз и не сомневалась, что игры в Пекине пройдут на высочайшем уровне. Хочется сказать спасибо Китаю за проведение Олимпиады даже в таких сложных условиях. Вы предоставили возможность осуществить мечту многим атлетам», – высказалась российская фехтовальщица на рапирах, Олимпийская чемпионка 2020 года Аделина Загидуллина.

Фото: © Файзрахманова Алина / «Татар-информ»

Самому младшему участнику конкурса был всего год и 4 месяца, самому старшему – 73 года. Некоторые авторы в своих видео поделились успехами в спорте: кто-то в фигурном катании, кто-то в гимнастике. Другие написали миниспектакли и даже создали целые анимационные ролики. В каждом видео авторы выразили свою поддержку пекинской Олимпиаде и уверенность в вечной и нерушимой дружбе между Китаем и Россией.

Генеральный консул Китая подчеркнул, что Пекин стал первым в мире городом двойной олимпиады. Спортсмены из Китая, России и других стран боролись за первенство под девизом «Быстрее, выше, сильнее, вместе». По словам генконсула, игры стали еще одной вехой в укреплении отношений двух стран. Он особенно отметил, что фигуристка Камила Валиева из Казани завоевала сотни тысяч китайских поклонников.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Независимо от того, выиграли вы в конкурсе или нет, каждый из участников – молодец. Вы показали свой талант и творчество, свою любовь к спорту и к жизни, свою веру в победу и свою верность», – отметил господин У Инцинь.

Победители и призеры конкурса сегодня получили ценные подарки: беспроводные наушники и смарт-часы, а также памятный сувенир – плюшевую панду, символ Китая. Для них подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Гости мероприятия смогли послушать песни на китайском языке и насладиться игрой на традиционных китайских музыкальных инструментах.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Я частый участник мероприятий, проводимых консульством. Стараюсь никогда не упускать такую возможность, это колоссальный опыт. В своем ролике я спела песню "Вместе в будущее", сама же сыграла фортепиано. Это гимн пекинской Олимпиады, очень классная, веселая, задорная песня. В ней есть слова и на китайском, и на английском языках. Я очень пристально следила за Олимпиадой, надеюсь, что однажды тоже смогу поехать в Китай», – поделилась впечатлениями один из призеров, выпускница Казанского государственного университета Анастасия Смирнова.

Возвращаясь к отношениям между Россией и Китаем, господин У Инцинь отметил, что сотрудничество между двумя странами решительно продвигаются вперед, несмотря на перемены во внешнем мире. В прошлом году объем двусторонней торговли между странами превысил 140 миллиардов долларов США. Китай прочно занимает первую позицию во внешней торговле России уже 12 лет подряд и надеется вплотную сотрудничать с Россией и в будущем, заверил господин У Инцинь.