«Вместе строить будущее»: «Татнефть» готовит специалистов биотеха со школьной скамьи

«Вы выбираете специальность, которая будет востребована многие десятилетия вперед»

Как сообщает газета «Нефтяные вести», для юных биологов — сотрудников школьных лабораторий слет начался с экскурсии по кампусу. Они побывали в лабораториях ЛИКа и общежитиях, прошлись по территории студенческого городка. В спорткомплексе, до начала конференции, гости прошли на выставочные площадки. О своих разработках в области биотехнологий ребятам рассказали молодые ученые, магистранты АГНИ.

Они представили живые гибридные материалы, генеративный дизайн de novo биополимеров посредством искусственного интеллекта, сорбционные методы молекулярной диагностики, биомиметики (искусственные наноматериалы, имитирующие свойства биоматериалов), эвтектические растворители.

После экскурсии участников слета поприветствовал Наиль Маганов. Он спросил школьников, понравились ли им лаборатории. Зал ответил дружным «Да!». Родители добавили, что очень хотели бы, чтобы их дети туда попали на обучение.

«А мы, в свою очередь, очень хотели бы, чтобы ваши дети попали к нам, — ответил Наиль Ульфатович. — И чтобы мы вместе начинали строить их будущее».

Он подчеркнул, что это будущее должно дать возможность ребятам полностью реализовать себя. Поэтому проект «Школьные лаборатории» должен охватить все школы региона. Участие в нем подразумевает изучение естественных наук, необходимых для биотехнологий, — нового мультидисциплинарного направления деятельности «Татнефти».

Наиль Маганов рассказал, какие производства на основе биотеха уже созданы в компании и какие появятся в перспективе. Для работы на этих производствах будут нужны специалисты. Поэтому «Татнефть» создает условия, чтобы сегодняшние школьники завтра пришли на эти предприятия.

«Выбрав этот путь, мне кажется, вы выбираете специальность, которая будет востребована многие десятилетия вперед. Учитесь, дерзайте, не бойтесь, и все у вас получится. Все возможности для этого у нас есть», — напутствовал школьников генеральный директор компании.

Грантовую поддержку «Татнефти» получат выпускники, которые активно занимаются в школьных биолабораториях

Подробнее о возможностях, которые предоставляют «Татнефть» и Высшая нефтяная школа, рассказали ректор АГНИ Александр Дьяконов, начальник отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики УпоРП Евгений Гаврилов, директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин.

В частности, Дьяконов проинформировал, что на базе АГНИ в прошлом году создана Передовая инженерная школа — совместный проект Университета ИТМО, «Татнефти» и АГНИ, который будет развивать биотехнологии. С 1 сентября открыта магистратура «Искусственный интеллект в промышленных биосистемах», где сейчас обучается 12 магистрантов. Кроме того, здесь занимаются разработками в области биотехнологий 11 научных коллективов со всей России. И важно, чтобы сегодняшние школьники пришли учиться в АГНИ и включились в эти проекты.

О профориентационных программах «Татнефти», таких как «Посланники ЦУР», профильные экологические смены в ДОЛ «Березка», поступление в вузы по целевому набору, рассказал Евгений Гаврилов. Он также анонсировал проведение в апреле этого года фестиваля юных экологов, который предложили провести сами школьники.

В свою очередь Ренат Мамин сообщил, что в прошлом году была реализована опытно-исследовательская работа по восстановлению лесов, в результате которой было посажено порядка 80 тыс. саженцев, выращенных в школьных биолабораториях.

Также ребятам сообщили, что по решению руководства компании грантовую поддержку «Татнефти» получат выпускники, которые активно занимаются в школьных биолабораториях и планируют в дальнейшем связать свое будущее с развитием биотехнологий. Средства грантов школьники смогут использовать для получения высшего образования в вузах-партнерах «Татнефти», где направление «Биотехнологии» включено в программу обучения «бакалавриат».

Школьники выращивают саженцы триплоидной осины, бактерии и грибы

О своей работе в школьных лабораториях рассказали и дети. Так, 9-классник из поселка Победа Азнакаевского района Айнур Алтынбаев поведал, как они у себя в лаборатории пытались выращивать божьих коровок, полезные бактерии и грибы. Работу можно будет продолжить при наличии спецоборудования. 11-классницы из Мальбагуша Азалина Саитова и Айсылу Закиева поделились опытом участия в эксперименте по высадке саженцев триплоидной осины, а ученики школы № 2 из Актюбинского Данил Паршинин и Азалия Валиуллина рассказали о работе в ботаническом саду, который разбит на территории школы при содействии сотрудников Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск).

Встреча завершилась церемонией награждения. Грамоты и подарки от «Татнефти» получили наиболее активные исследователи, работающие в школьных лабораториях, и их педагоги.

Проект «Школьные лаборатории» открыт в 2020 году, сегодня в нем участвуют восемь школ. На средства «Татнефти» в них оборудованы кабинеты биологии и биолаборатории. В проекте с момента открытия были задействованы около 300 учащихся средних и старших классов. Они занимаются микроклонированием растений, принимают участие в исследованиях, углубленно изучают биологию. Выращенные учениками саженцы используются для озеленения городских пространств и восстановления лесов. Таким образом школьники вносят свой вклад в поддержание биологического разнообразия края.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»