Вместе с первым паспортом россиянам начнут вручать экземпляр Конституции

Жителям РФ, впервые получающим паспорт, вместе с ним будут вручать экземпляр Конституции. Соответствующие изменения в Положение о паспорте гражданина РФ внес Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение начнет действовать с 1 июля. Изменения затронут 14-летних россиян, а также иностранцев, которые получают российское гражданство.

В Правительстве полагают, что принятое решение поможет «повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России».

Рассмотреть возможность вручения Основного закона страны вместе с первым паспортом поручил Президент России Владимир Путин. Инициатива прозвучала на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.