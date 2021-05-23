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Ру Тат
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23 мая 2021  08:16

Вместе с первым паспортом россиянам начнут вручать экземпляр Конституции

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Жителям РФ, впервые получающим паспорт, вместе с ним будут вручать экземпляр Конституции. Соответствующие изменения в Положение о паспорте гражданина РФ внес Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение начнет действовать с 1 июля. Изменения затронут 14-летних россиян, а также иностранцев, которые получают российское гражданство. 

В Правительстве полагают, что принятое решение поможет «повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России».

Рассмотреть возможность вручения Основного закона страны вместе с первым паспортом поручил Президент России Владимир Путин. Инициатива прозвучала на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

#паспорт #Конституция
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