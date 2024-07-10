«Вместе с оружием и БК»: солдат 47-й бригады ВСУ добровольно сдался в плен бойцам ВС РФ

Российские бойцы группы «Центр» поделились кадрами эвакуации украинского военнослужащего из 47-й механизированной бригады, который, устав от боев, решил сдаться в плен.

Автор публикации отмечает, что одной из мотиваций прекратить боевые действия для украинского солдата послужила найденная листовка с указанием частоты для радиопереговоров с российской стороной.

Дождавшись ночи, он направился в сторону российских позиций, следуя инструкциям от бойцов ВС РФ. Дойдя до места встречи, он сдал свое оружие (винтовку М-16 канадского образца) и весь боекомплект.

Место и время происходящего автор видео не указывает. Согласно официальным данным Минобороны РФ, 47-я механизированная бригада ВСУ задействована в Ясиноватском районе Донецкой области. 8 июля стало известно, что подразделение понесло потери в ходе боев у села Новоселовка Первая.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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