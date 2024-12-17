Вместе с Кирилловым при взрыве погиб его помощник Илья Поликарпов

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве вместе с генералом-лейтенантом Игорем Кириллов погиб его помощник Илья Поликарпов.

Как рассказала ТАСС супруга погибшего Наталья, у него остались двое маленьких детей.

«Татар-информ» рассказывал, что причиной взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ и его помощник, стало заложенное в самокат взрывное устройство.