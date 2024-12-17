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Вместе с Кирилловым при взрыве погиб его помощник Илья Поликарпов
В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве вместе с генералом-лейтенантом Игорем Кириллов погиб его помощник Илья Поликарпов.
Как рассказала ТАСС супруга погибшего Наталья, у него остались двое маленьких детей.
«Татар-информ» рассказывал, что причиной взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ и его помощник, стало заложенное в самокат взрывное устройство.
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