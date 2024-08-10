Вместе провели 10 сложнейших операций: рентген-хирурги зарубежья и России собрались в РТ

Рентген-хирурги и сосудистые хирурги из Турции, Беларуси, Австралии, Германии и разных городов России собрались сегодня в Татарстане на научно-практической конференции «Хронические окклюзии и сложные коронарные поражения».

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Специалисты продемонстрируют друг другу техники операций при сложных поражениях сосудов, поделятся лучшими практиками работы в рентген-операционных, проведут мастер-классы и лекции.

«Обмен мнениями, участие в симпозиумах и конференциях происходит регулярно каждый год, создавая площадку для диалога и обсуждения пациентов. Обмениваясь опытом, мы учимся друг у друга и позволяем избежать ошибок, не повторяя чужих. Получив приглашение принять участие в первом заседании российского клуба по хроническим окклюзиям коронарных артерий, я с удовольствием откликнулся. Для меня это честь - высказать свою точку зрения, поучаствовать в дискуссиях, обсудить насущные проблемы и услышать мнения ведущих мировых специалистов», – отметил главный внештатный рентгеноваскулярный хирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь Валерий Стельмашок.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Медики не только обсудят теоретические аспекты работы, но и на практике поделятся своим опытом. В Республиканской клинической больнице Татарстана врачи проведут десять сложных операций на сосудах, транслируя их в лекционные залы.

«Я был в больнице в Казани вчера и сегодня снова поеду туда участвовать в операциях. То, что я видел в больнице, мне очень понравилось, оборудование очень хорошее. Там есть все необходимые технологии для проведения таких сложных операций, поэтому у этой службы здесь большое будущее с точки зрения развития и внедрения новых технологий», - рассказал сердечно-сосудистый хирург из Стамбула, профессор кардиологии Омер Гектекин.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Гость из Турции отметил, что как и в России, в его стране население чаще всего погибает из-за болезней сердца и сосудов, поэтому такие конференции крайне важны. По мнению профессора, чтобы улучшить ситуацию, людям важно заниматься профилактикой – не курить, вести активный образ жизни, правильно питаться, измерять давление и следить за общим состоянием организма.

В конференции приняли участие около 130 ведущих российских и зарубежных экспертов в области сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, анестезиологии и реанимации.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Татарстан активно развивается, в том числе и в сфере медицины. Обычно такие конференции в мире проводятся там, где есть опыт организации масштабных мероприятий и лечения сложных пациентов. Для медицины Татарстана это очень значимое событие, так как здесь собрались более ста представителей нашей профессии, которые обсуждают новые технологии в лечении коронарной патологии, то есть патологии сосудов, кровоснабжающих сердечную мышцу. Эти технологии позволяют нам помочь большему количеству людей, улучшить их качество жизни и продлить жизнь», – отметил главный рентген-хирург Минздрава Татарстана Андрей Терегулов.

Подобные операции в Татарстане проводятся довольно часто, и главная цель такой встречи с коллегами для врачей республики – повысить качество проводимых операций.