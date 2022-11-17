«Вместе противостоять вызовам»: Мухаметшин встретился с активом «Молодой гвардии» в РТ

В Татарстане сформировалось и успешно работает с населением молодое поколение активистов, связавших свою дальнейшую жизнь с крупнейшей политической силой страны – партией «Единая Россия». Активное вовлечение молодежи в реализацию социальных и гуманитарных программ особенно важно сегодня, когда вся страна сконцентрирована на достижении целей спецоперации. Такое мнение на встрече с активистами регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» высказал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что нынешняя встреча с молодогвардейцами проходит в непростое для страны и республики время – беспрецедентные санкции и внешнее давление требуют консолидации общества, в том числе его молодых представителей.

«Мы подвели итоги проделанной ими работы и остановились на тех задачах, которые сегодня наиболее актуальны. Главная цель – еще больше сплотить ряды молодых людей, привлечь их к участию в общественно-политической и партийной жизни. Это нужно для того, чтобы вместе с нашим многонациональным народом противостоять вызовам, которые сейчас стоят перед Россией», – подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, активисты татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» на деле доказывают свой вклад в общее дело победы. За прошедшие месяцы молодогвардейцы неоднократно организовывали сбор и передачу гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, участвовали в социальных проектах для нуждающихся жителей республики.

«Все это делается бескорыстно и с большим уважением к людям. Такая работа ведется молодогвардейцами в большинстве районов нашей республики. Кроме того, многие из активистов добровольно побывали и в Луганске, и в Донецке. Там они непосредственно общались с местными жителями, привозили им гуманитарные грузы и получили в ответ благодарность людей, оказавшихся в таком непростом положении», – рассказал Фарид Мухаметшин.

В заключение он добавил, что в целом партийная работа «Единой России» и ее подразделения – «Молодой гвардии» – заслуживает сегодня особого внимания и продолжит поддерживаться в дальнейшем.

Взаимодействие с молодежью, новым подрастающим поколением – залог успешного развития республики в будущем. Поэтому работа в этом направлении будет только усиливаться, отметил другой участник заседания – первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В этом направлении делается очень многое благодаря поддержке Президента нашей республики [Рустама Минниханова]. Например, мы единственный регион, который пятый год подряд реализует специальную республиканскую программу по капремонту и строительству детских оздоровительных лагерей», – обратился к участникам встречи Ринат Садыков.

Его слова поддержал руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев. Он напомнил, что татарстанское отделение молодогвардейцев – это одна из самых многочисленных общественных организаций в республике.

«В каждом муниципальном районе РТ есть местное отделение „Молодой Гвардии“. Это 45 местных отделений в 43 муниципальных районах и 2 городских округах. На сегодняшний день численность молодогвардейцев составляет 3 тыс. человек», – отметил Динар Бариев.

По его словам, «Молодая Гвардия» в Татарстане не стоит на месте. Организация непрерывно развивается, чтобы отвечать духу времени и настроениям своей целевой аудитории – молодежи. При этом главное осталось неизменным – организация объединяет молодых людей республики, настроенных на позитивные изменения в собственной жизни, жизни страны и общества.

В заключение Бариев подчеркнул, что с февраля 2022 года приоритетным направлением для молодогвардейцев республики стало оказание гуманитарной помощи. С 21 февраля был открыт гуманитарный сбор вещей, с 29 марта по настоящее время идет подготовка и отправка волонтеров на освобожденные территории, где они оказывают всеобъемлющую помощь.

«В период с февраля силами гуманитарного штаба „Мы Вместе“ было собрано и отправлено в республики Донбасса более 142 тонн гуманитарного груза с необходимыми вещами на общую сумму более 11,6 млн рублей. С 21 сентября в рамках деятельности штаба появилось два новых направления – это сбор и отправка необходимых вещей для военнослужащих, участвующих в проведении спецоперации и помощь семьям мобилизованных граждан», – резюмировал Динар Бариев.