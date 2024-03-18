«Вместе построим сильные РФ и КНДР»: Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

Президент Корейской Народно-демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента Российской Федерации.

В своей поздравительной телеграмме лидер КНДР написал, что надеется открыть с Путиным новую эпоху в двусторонних отношениях между странами.

Он отметил, что отношения между Кореей и Россией имеют давние исторические корни и традиции.

«Мы вместе решительно поведем строительство сильных государств, к которым стремятся народы наших стран», — приводит текст телеграммы ТАСС.

Напомним, недавно ЦИК РФ сообщал, что Путин набрал 87,28% голосов на выборах Президента России. 100% протоколов обработали днем 18 марта.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, за действующего главу государства отдали свои голоса свыше 76 млн избирателей. К слову, это новый рекорд по сравнению с показателем 2018-го (было 56,4 млн).

Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, а занявший третье место Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%. За представителя ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,2% избирателей.

Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта.