Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Вместе построим сильные РФ и КНДР»: Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах
Президент Корейской Народно-демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с победой на выборах Президента Российской Федерации.
В своей поздравительной телеграмме лидер КНДР написал, что надеется открыть с Путиным новую эпоху в двусторонних отношениях между странами.
Он отметил, что отношения между Кореей и Россией имеют давние исторические корни и традиции.
«Мы вместе решительно поведем строительство сильных государств, к которым стремятся народы наших стран», — приводит текст телеграммы ТАСС.
Напомним, недавно ЦИК РФ сообщал, что Путин набрал 87,28% голосов на выборах Президента России. 100% протоколов обработали днем 18 марта.
По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, за действующего главу государства отдали свои голоса свыше 76 млн избирателей. К слову, это новый рекорд по сравнению с показателем 2018-го (было 56,4 млн).
Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, а занявший третье место Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%. За представителя ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,2% избирателей.
Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»