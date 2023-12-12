«Вместе мы сила!»: из Менделеевска отправили пять тонн помощи в зону СВО

Администрация и жители Менделеевского района Татарстана подготовили более 5 тонн помощи для земляков, которые участвуют в специальной военной операции.

Одним из важных грузов являются строительные материалы, так необходимые солдатам. Это саморезы, ОСБ, гвозди, брикеты, бензогенераторы, пила, дрель, изолон, автономные дизельные отопители, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района.

Один местный житель, который попросил не называть его имя, привез для бойцов строительные степлеры и скобы, петли дверные, пароизодяцию, проводку и цепь на пилу.

В акции «Посылка солдату к Новому году» приняли участие неравнодушные менделеевцы, сумма сбора составила более 150 тыс. рублей. Инициативная группа «Мы вместе» собрала каждому солдату более 150 посылок. В наборы вошли газовые баллончики, консервы и тушенка, предметы личной гигиены, махровые и шерстяные носки, перчатки, мочалки. Часть мочалок была связана матерью погибшего мобилизованного Алексея Капитонова.

Кроме того, военнослужащие получат чак-чак, приготовленный сельскими поселениями района, и чай, собранный и высушенный жителями села Тураево. Менделеевцы также изготовили для военных сало, сухие супы и сухой армейский душ.

Помимо этого, на неделе в зону СВО были направлены автомобильные запчасти. Недавно глава района Радмир Беляев на встрече с бойцами обсудил потребность в автозапчастях для «КАМАЗов» и «МАЗов». Запчасти сразу же закупили, приобретя диски сцепления, тормозные колодки и другие детали.

«Сегодня очень важный повод встретиться здесь, несмотря на мороз. Мы с начала СВО на постоянной основе вместе с вами отправляем волонтёрскую помощь нашим бойцам. Спасибо всем, кто не останется в стороне. Вместе мы сила!» — заявил Радмир Беляев.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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