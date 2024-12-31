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Общество 31 декабря 2024 09:00

«Вместе мы делаем страну сильнее»: Мишустин поздравил Минниханова с Новым годом

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«Вместе мы делаем страну сильнее»: Мишустин поздравил Минниханова с Новым годом
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Уходящий 2024 год в очередной раз доказал, что взаимная поддержка и сплочение общества помогают справиться с любыми вызовами, решить задачи государственной важности и реализовать даже самые масштабные проекты. Об этом, поздравляя Раиса Татарстана Рустама Минниханова с наступающим Новым годом и Рождеством, заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Вместе мы делаем страну сильнее», — говорится в поздравительной телеграмме.

Мишустин отметил, что в светлые и всеми любимые праздники люди вступают с надеждой и волнением, подводят итоги завершающегося года и строят планы на новый, загадывая самые заветные желания.

«Пусть наступающий 2025 год поможет достичь всех поставленных целей и исполнит вашу мечту, откроет новые возможности. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага», — пожелал Премьер-министр России.

#Михаил Мишустин #Рустам Минниханов #Новый год
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