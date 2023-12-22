«Влюбился в девушку и подписал контракт»: Рустам Сафиуллин об иностранцах-контрактниках

В Татарстане подписывают контракты жители других регионов страны и даже иностранцы. Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани майор Рустам Сафиуллин рассказал газете «Республика Татарстан» о том, что движет желающими заключить контракт в Татарстане.

«Пожалуйста, выпускник Казанского медицинского университета из арабской страны, отлично владеет русским языком, влюбился здесь в казанскую девушку. И чтобы стать гражданином России, он подписал контракт, прошел отборочные мероприятия и убыл в зону СВО. Его провожала девушка», – сказал он.

Сафиуллин указал, что через полгода службы в Вооруженных силах РФ иностранцы получают право подать ходатайство на упрощенное получение российского гражданства.

«И таких иностранцев у нас немало – кто-то тоже студент, кто-то на работу приехал, у всех разная судьба. Есть еще пример группы девятерых кубинцев. Сначала они работали строителями в Москве, потом переехали в Казань. Здесь влюбились в наш прекрасный регион, столицу республики. Спустя некоторое время после начала спецоперации пришли к нам в военкомат. Говорят, что увидели рекламу службы по контракту, хотят посредством ее прохождения получить российское гражданство», – отметил начальник пункта отбора.