«Влюбились в страну»: почему староверы из-за рубежа переезжают жить в Россию

В Нацбиблиотеке РТ проходит старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности», на котором собралось около 200 участников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Швейцарец Беньяамин Форстер «влюбился в Россию» и занимается пчеловодством

Сегодня в Национальной библиотеке Татарстана царила особая атмосфера. Здесь проходит старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности», на котором собралось около 200 участников. Это представители духовенства старообрядческих общин из России и зарубежья — Австралии, Казахстана, Молдовы, США. Это многодетные семьи, предприниматели, мастера народных промыслов.

На первом этаже гостей встречает выставка, посвященная старообрядцам, их вере, семейному укладу, ценностям и трудолюбию. Представлены старообрядческие иконы, старинная утварь, одежда и предметы крестьянского быта. В числе посетителей трудно было не заметить священнослужителей в длинных черных одеяниях, некоторые – с малышами на руках. Многие женщины – в платках.

Рядом работает выставка, посвященная деятельности современных семей старообрядцев, занимающихся предпринимательством, рукоделием, архитектурой. Особое внимание гостей привлекал приветливо улыбающийся швейцарец Вениамин (Беньяамин) Форстер. Он переехал в Россию ради создания старообрядческой семьи и занимается пчеловодством. Вместе с супругой Екатериной и маленьким сыном мужчина живет в Переславль-Залесском. Говорит, что переехал в Россию, потому что влюбился в нашу страну.

Швейцарец Вениамин (Беньяамин) Форстер переехал в Россию ради создания старообрядческой семьи и занимается пчеловодством Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я – старообрядец, моя супруга родом из Казани. Мы познакомились в интернете на православном сайте. С 2015 года живу в Ярославской области. Держу пасеку, 40 ульев, есть своя школа пчеловодства. Мы проводим экскурсии на пасеку», – рассказывает Беньяамин Форстер.

На выставке гость предлагает продегустировать мед, собранный на собственной пасеке, который «исцеляет от разных болезней», а также настойку прополиса. Пчеловодством Форстер занимается 12 лет, в состав старообрядческой общины входит с 2018 года.

По его словам, отбоя от покупателей меда нет. Во-первых, о хозяине пасеки знают многие – он активно ведет соцсети, был в гостях у Андрея Малахова. А во-вторых, люди ценят целебные свойства меда. Беньяамину на пасеке во всем помогают супруга и сын. Он надеется, что когда мальчик вырастет, пойдет по стопам отца.

«Разводы – крайне редки и составляют исключение из правил»

Рядом с пчеловодом свою швейную продукцию представила молодая семья из Екатеринбурга. Антоний Слепушкин служит дьяконом в храме, а его супруга Анна давно увлекается шитьем.

Анна Слепушкина из Екатеринбурга представила швейную продукцию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Традиционно в старообрядческих семьях женщины занимаются домашним очагом, семьей, детьми, а также имеют прикладное занятие. Супруга начала увлекаться шитьем сразу после венчания, я ее всецело поддержал. У старообрядцев в одежде более строгий стиль, женщины стараются прикрыть ноги, замужние ходят с покрытой головой. Изначально был запрос на такую одежду, поскольку в магазинах ее немного», – рассказал «Татар-информу» Антоний Слепушкин.

По словам собеседника, старообрядческая семья «одна и на всю жизнь». «Разводы – крайне редки и составляют исключение из правил. Развод невозможен», – отметил он.

Детей в крепких старообрядческих семьях обычно столько, «сколько дает господь». В семье Слепушкиных уже трое ребят, родители ждут появления на свет четвертого. Малышей воспитывают в вере и почитании родителей и старших.

«Старообрядцы – люди работящие, с руками, не боятся трудностей. Поэтому среди них никогда не было бедных. Любому верующему человеку жить легче, потому что есть, на кого уповать, надеяться и просить о помощи», – добавил отец семейства.

В заключение он заметил, что современное поколение продолжает традиции предков, «несет и передает культуру».

«Променял роскошную Сардинию на православный Крым»

На пленарной части форума о пути к старообрядчеству рассказал предприниматель Роман (Роберт) Стабблбайн родом из США. Он переехал из итальянской Сардинии в Крым и ничуть об этом не жалеет. В России живет уже 36 лет, впервые приехал сюда студентом, в 22 года, «без бороды и денег».

О пути к старообрядчеству рассказал предприниматель Роман (Роберт) Стабблбайн родом из США Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За последние десять лет я сделал главный вывод – жить без Бога очень плохо. Для меня это путь к погибели. Нужно стараться жить по его заповедям», – сообщил Роман Стабблбайн.

Его путь к вере начался с «молитвенных завтраков» в Москве, на которых общались бизнесмены, которые рассуждали, «как достойно работать и вести себя». В России Роман познакомился с будущей супругой Анной. Вместе с ней он перебрался на остров Сардиния. Но там молодые жили недолго.

«Там было все красиво. Но через какое-то время мы поняли, что это не для нас. Там негде работать, нет общины. Ощущение, что это было пустое время. И мы променяли роскошную Сардинию на православный Крым», – вспоминает с улыбкой Стабблбайн.

В Крым супруги перебрались в 2014 году, где стали восстанавливать старообрядческие храмы, а позже создали старообрядческий молодежный лагерь.

«Сохранение традиционных ценностей – фундамент семьи, бизнеса и государства», – заметил Стабблбайн.

Бывший учредитель известной компании по производству компьютеров и телекоммуникационного оборудования в Америке теперь живет в России, занимается морепродуктами и вместе с супругой, которая работает директором в ресторане, воспитывает пятерых детей. Ребята растут в строгости, без интернета и мобильных телефонов.

«Пусть дети работают руками, трудятся и мастерят», – заключил многодетный отец.

«Понравилось жить в России – природа, русский народ и язык»

Председатель Приморской региональной общественной организации «Содействие в переселении и адаптации соотечественников – старообрядцев» Авраам Калугин в России живет четвертый год. Он родом из Бразилии и отлично говорит на русском языке, который считает родным.

Авраам Калугин в России живет четвертый год. Он родом из Бразилии и отлично говорит на русском языке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По национальности я – русский, мои родственники когда-то выехали из Приморского края по причинам гонения. Мы в Бразилии учились в разных школах – кто-то на португальском, а кто-то на испанском. В деревне жили обособленно и всегда общались на русском», – поделился воспоминаниями участник форума.

Он побывал в США вместе с другими старообрядцами. Там мужчине приглянулись пригороды и климат. Но жить нелегалом не захотелось, а на получение гражданства потребовалось бы немало времени. В то время его жена поехала в Россию, чтобы проведать заболевшую мать, но, к сожалению, не успела застать ее в живых.

«Ей (жене) понравилось жить в России – природа, русский народ и язык, который мы ежедневно использовали в чужой стране», – рассказывает Авраам Калугин.

В то время работала программа для переселенцев из зарубежных стран. В 2018 году делегация из России посмотрела, как живут старообрядцы в Южной Америке, а вскоре был организован ответный визит в нашу страну. В числе участников поездки оказался Калугин.

«Мы решили переехать в Россию. Теперь мои дети учатся здесь. Занимаемся сельским хозяйством, надеемся принести пользу для России. Понятно, что для страны мы — лишь капля в море, но все же, хотим быть “искрой” для “двигателя”», – заключил Авраам Калугин.

Во время его выступления на большом экране были продемонстрированы фотографии из семейного альбома. На одной из них мужчина вместе с супругой и семью маленькими детьми стоит в русском поле, на другой – возле большого трактора. У Калугина остались за рубежом старшие дети и внуки. Земледелец очень скучает по родным и мечтает, чтобы они приехали из Бразилии погостить в Россию.

По мнению Рустама Минниханова, форум станет заметным событием не только республиканского, но и общероссийского масштаба Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«История старообрядчества тесно связана с историей Татарстана»

На пленарной части Всероссийского старообрядческого форума «Традиционные семейные ценности» выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он прокомментировал выступления двух иностранцев.

«Очень интересные доклады — крымский американец, и наш соотечественник, переехавший из Бразилии. Эти доклады свидетельствуют о важности религии для сохранения наших традиционных ценностей», – отметил Раис Татарстана.

По мнению Минниханова, форум станет заметным событием не только республиканского, но и общероссийского масштаба.

«История старообрядчества самым тесным образом связана с историей нашей республики и ее многонациональным народом. Старообрядцы наряду с мусульманами, представителями русской православной церкви и других религий и конфессий на протяжении многих веков играли важную роль в жизни нашей республики», – заметил он.

От также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений государственного и религиозного взаимодействия выступает совместная работа по защите и укреплению традиционных духовных ценностей.

«Нынешний форум проводится в Год семьи, объявленный Президентом России, наглядно демонстрирует единство наших взглядов в отношении институтов семьи и брака, в вопросах демографии, в деле укрепления гражданственности и патриотизма», – добавил Минниханов.

Он напомнил о работе, проводимой в республике в части восстановления храмов и реализации культурных проектов. Важным событием, в частности, стало совместное создание музея истории старообрядчества в Казани.

«Мы высоко ценим усилия старообрядцев в части оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Это особенно важно сейчас, в условиях, когда страна проходит серьезные испытания», – добавил Раис Татарстана.

Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий удостоен ордена «Дуслык» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В заключение он вручил государственные награды республики. Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий удостоен ордена «Дуслык», а секретарь Казанской общины христиан древле-православно-кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского согласия, участник СВО Ильяс Султанов получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Также были вручены медали «Ана даны – Материнская слава» и «100 лет образования ТАССР».

Участник СВО Ильяс Султанов получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всероссийский старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности» проходит в Казани 29 и 30 октября. Форум приурочен к Году семьи в России.