Вложиться, дабы сохранить международный статус КХЛ. Кто будет оплачивать счета «Барыса»

Эпопея вокруг судьбы «Барыса» в КХЛ продолжается с прошлого года. Катастрофический сезон, завершившийся последним местом заставил задуматься о будущем Астаны в лиге. Всему виной новый закон в Казахстане, из-за которого Астана ищет не бюджетные средства, в том числе в России. Нужен ли «Барыс» лиге и кто его будет оплачивать - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: hcbarys.kz

В Казахстане поменялись законы. «Барыс» больше не сможет быть конкурентоспособным?

Вопрос о необходимости «Барыса» в КХЛ впервые всерьез стали поднимать еще по ходу прошлого сезона. Ужасный старт сезона и последующий отказ от всех североамериканских легионеров и изменение в политике клуба, повлекшие за собой катастрофу на финише чемпионата, заставляли задуматься, насколько в Казахстане заинтересованы в сохранении своего главного клуба в Континентальной лиге.

Вся загвоздка истории в том, что зимой в Казахстане приняли (а в июне он вступил в силу) обновленный закон о физической культуре и спорте. Главным нововведением стал запрет на финансирование иностранных спортсменов за счет государственного бюджета республики. С этого лета государственные средства будут направляться исключительно на поддержку казахстанских спортсменов и развитие приоритетных видов спорта внутри страны.

Судя по всему, в республике были «впечатлены» прошлогодним трескучим провалом «Барыса», который закупил большое количество канадских иностранцев под Дэвида Немировски, а тот закончил сезон для команды уже к концу сентября. Именно поэтому «Барыс» доигрывал сезон хоккеистами, в основном собранными из игроков «Снежных барсов» (МХЛ), а возглавлял команду Галым Мамбеталиев. Отказ от легионеров по ходу сезона в пользу доморощенных хоккеистов быстро привел к тому, что трибуны «Астана Арены» пустели, а команда завершила сезон на последнем месте среди всех клубов КХЛ, набрав 35 очков. Команда потерпела 54 поражения в 68 матчах.

Ко всему прочему, ситуация у «Барыса» ничем не лучше, чем у застрявшего в долгах «Салавата Юлаева». По информации казахстанского портала Шайба.kz в мае сумма долгов астанинского клуба составляла 1,7 млрд тенге (более 220 миллионов рублей – прим. «ТИ-Спорт»). Так что отказ от финансирования легионеров связан не только с катастрофой начала прошлого сезона, но и рациональными чисто финансовыми вопросами. В Казахстане просто больше не могут себе позволить тратиться на дорогостоящих иностранцев.

Фото: hcbarys.kz

Морозов летал в Казахстан, чтобы сгладить углы и предложить российские деньги?

Так казахстанская команда и Континентальная хоккейная лига оказались в клинче – безвыходной сцепке. «Барыс» больше не готов был поддерживать необходимый уровень состава команды для конкурентной борьбы в лиге из-за нового закона и финансовых проблем, а КХЛ команда, собранная по принципу местного паспорта, не очень подходит по критериям конкурентоспособности.

Такой «Барыс», каким он был в прошлом сезоне КХЛ, разумеется, не нужен. Однако терять еще один иностранный клуб лиге тоже крайне не хотелось бы. В случае ухода «Барыса» КХЛ автоматически становится открытым чемпионатом России, в котором участвует минское «Динамо». «Куньлунь» уже давно никто китайским клубом не считает.

Очевидно, что выход из этой ситуации был только один – найти негосударственные средства, чтобы «Барыс» по-прежнему мог комплектоваться сильными россиянами, европейцами и североамериканцами и составлять конкуренцию в Восточной конференции КХЛ.

В середине июля Алексей Морозов наведался в столицу Казахстана, что побудило множество домыслов. На фоне туманного будущего команды из Астаны в КХЛ это выглядело как поиск решений на месте, и попытка узнать, что именно собираются делать в Астане в дальнейшем.

Вместе с тем появилась информация, что Морозов приехал договариваться о российском участии в финансирования казахстанского клуба.

Так, сначала журналист и инсайдер «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин поделился информацией, что якобы одна из крупных российских корпораций готова вложить в «Барыс» 2 млрд рублей. «Ходит слух, что «Барыс» могут продать крупной российской компании за 2 миллиарда рублей», – написал Хайруллин.

Фото: ak-bars.ru

Следом эту информацию подтвердили и в Шайба.kz, которые написали, что российский инвестор готов вложить эти деньги при условии, что будет назначен иностранный тренерский штаб и подписаны иностранные хоккеисты.

Постоянный эксперт «ТИ-Спорт»» Владимир Плющев в беседе с нашим корреспондентом отнесся к вложению российских денег в «Барыс» скептически. Он заявил, что ситуацию это сильно не изменит.

- Я считаю, что для российской крупной корпорации это будет не самое удачное вложение. Потому что сколько туда не вкладывай… Там надо менять немного другое. А если их даже кто-то возьмет [под опеку] я не думаю, что результат будет лучшем, чем в прошлом году.

- Судя по всему это делается для того, чтобы КХЛ сохранила статус международной лиги. Считаете это целесообразным?

- Ну, если это делается только для этого, то я думаю это слишком дорогая плата. Все-таки эти финансовые ресурсы можно было бы вложить в немножко другое направление для развития российского хоккея.

У «Барыса» очень много внутренних проблем, они их никак решать не хотят и не понимают. Они подходят к хоккею по принципу «есть мои, есть чужие». Вот чужие – нет. Хоккей – это многонациональная игра и привлекать туда надо игроков не по происхождение и не по паспорту, а по мастерству. Ну а как комплектуется команда там… Я думаю, будет сложно показать что-то интересное в следующем сезоне, - отметил Плющев в беседе с «ТИ-Спорт».

Назначение Кравеца – сигнал, что «Барыс» будет другим. На чьи деньги?

Позже появилась информация, что в деле сохранения «Барыса» как боеспособную единицу в КХЛ есть первые подвижки. Издание Sport24 сообщило, что местный банк Kaspi может выделить «Барысу» 300 миллионов рублей, чтобы пригласить иностранных тренеров и игроков. При этом, условия поставлены те же – заменить тренерский штаб на иностранный и приглашение иностранных хоккеистов.

И судя по тому, что накануне «Барыс» объявил о назначении на пост главного тренера Михаила Кравеца и его штаба, дело сдвинулось с мертвой точки. Более того, по информации «Чемпионата», бывший защитник «Куньлуня» Иэн Маккошен в ближайшее время станет игроком казахстанского клуба.

Фото: ak-bars.ru

Галым Мамбеталиев, при этом, получит компенсацию в более, чем 25 миллионов рублей.

«Я не думаю, что Кравец сможет сделать что-то выдающееся, чтобы «Барыс» не болтался внизу, а был хотя бы четко в середине. Ну, по крайней мере, у Кравеца это не очень получалось даже с другими командами, но дело даже не в нём будет. Там есть другие проблемы», - продолжает Владимир Плющев для «ТИ-Спорт».

В любом случае, стало быть, негосударственные деньги для астанинской команды найдены. Вопрос, чьи именно деньги пошли в «Барыс» - российские, или местные.