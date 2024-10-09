«Вложил душу и голос»: Дамир Фаттахов озвучил книгу философа Макиавелли

Экс-заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов, который оставил этот пост в прошлом месяце, попробовал себя в озвучке книг. Об этом Фаттахов рассказал в личном телеграм-канале.

«Наконец-то завершил запись своей первой аудиокниги "Государь" Никколо Макиавелли», — рассказал он.

По мнению Фаттахова, книга пригодится руководителю любого уровня.

«Вложил душу и голос. Слушайте с удовольствием», – рекомендовал экс-заместитель главы Росмолодежи.

Фаттахов ранее рассказал «Татар-информу», что объявит о своем новом месте работы после отпуска. Судя по личным фото в телеграм-канале, он путешествует по России и побывал на озере Байкал.