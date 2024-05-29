Вложения в социальную инфраструктуру Нижнекамского района достигли 10 млрд

За прошлый 2023 год в социальную инфраструктуру Нижнекамского района Татарстана было вложено около 10 млрд рублей из различных источников. Об этом на интернет-конференции рассказал руководитель муниципалитета Рамиль Муллин, пишет газета «Республика Татарстан».

Ранее инвестиции в дорожное строительство на территории района составляли от 500 до 600 млн рублей за год, но теперь этот показатель увеличился до 2 млрд рублей.

Выросли и вложения в образовательную сферу — с 200–300 млн рублей до более чем 1 млрд. Кроме того, более 1 млрд рублей направлено на здравоохранение и 900 млн — на благоустройство дворов.

Муллин пояснил, что источниками средств для развития инфраструктуры стали совместные проекты с федеральными и республиканским центром, а также инвестиции крупного бизнеса, включая компании «СИБУР», «Татнефть» и ряд других.

При этом глава района особо уточнил, что в названную им общую сумму не вошли инвестиционные проекты, реализованные частными инвесторами.