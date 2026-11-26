Инвестиции в открывшийся сегодня в турецкой промышленной зоне Гебкине завод малеинового ангидрида, первый на территории страны, составили 330 млн долларов. Об этом на церемонии открытия предприятия рассказал министр торговли Турции Омер Болат, сообщает издание Haberler.

Глава турецкого Минторга отметил, что создание предприятия с годовой производительностью 50 тыс. тонн позволит заместить поставки малеинового ангидрида из других государств и таким образом улучшить платежный баланс, сократив дефицит текущего счета. Импорт этого вещества в Турцию за последние пять лет оценивается примерно в 420 млн долларов.

«Энергетическая продукция составляет крупнейший сегмент из примерно 50 млрд долларов ежегодного объема внешнеторгового оборота между Турцией и Россией, и мы ожидаем, что объем торговли, особенно сельскохозяйственной продукцией, в ближайшее время еще больше увеличится благодаря обеспечению безопасности судоходства в Черном море», – заявил Болат.

Турецкий министр также назвал очень важными экономические связи с Российской Федерацией. «Турецко-российские отношения в областях энергетики, транспорта, торговли и инвестиций заслуживают особого внимания, поскольку Россия является одним из важнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров Турции», – подчеркнул он, уточнив, что совокупная стоимость произведенных турецкими подрядчикам работ и инвестиций турецких компаний в Россию равняется 103 млрд долларов.

Кроме того, Болат выразил уверенность, что новый завод «принесет значительную пользу турецко-российским и турецко-татарстанским экономическим отношениям». При этом он оценил общий объем турецких инвестиций в Татарстан в 3 млрд долларов, а в Россию – в 10 млрд. «Татарстан занимает особое место среди российских регионов, в которые Турция инвестировала средства», – акцентировал министр.

Как сообщал «Татар-информ», в церемонии открытия первого в стране завода малеинового ангидрида принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он назвал хорошие отношения между Россией и Турцией заслугой президентов двух стран – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.