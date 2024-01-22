Вложения российских инвесторов в гособлигации США за месяц сократились на 3 млн долларов

По итогам ноября 2023 года российские инвесторы сократили портфель американских гособлигаций до 28 млн долларов — месяц назад цифра составляла 31 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском Минфине уточнили, что российский портфель состоит из 25 млн долларов в долгосрочных бумагах (сократился на 3 млн) и 3 млн — в краткосрочных.

На первом месте в рейтинге крупнейших держателей долга Штатов остается Япония — 1,128 трлн долларов (за месяц цифра выросла на 29,3 млрд)., вторым идет Китай — 782 млрд долларов (рост на 12,4 млрд). На третьем месте находится Великобритания — 716,2 млрд долларов (+23,2 млрд).

В 2022 году Вашингтон ввел санкции против Банка России, которые блокируют его активы в стране и запрещают транзакции с ним. В ноябре 2023-го Центробанк сообщил, что в своем портфеле не имеет американских казначейских обязательств.

Следует отметить, что Минфин США при установлении страновой принадлежности держателей своих облигаций использует местонахождение финансовой организации, через которую совершается покупка. Официальное гражданство инвестора может быть неизвестно.