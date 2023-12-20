Вложения на 1 трлн, робот-футболист и нейросети: как чествовали инвесторов в Казани

Гостей заседания клуба инвесторов РТ, посвященного искусственному интеллекту, встречал робот, который играл в футбол

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Голосовой помощник в качестве ведущего

Заседание клуба инвесторов в этот раз прошло в ресторане в отеле «Мираж». Посвятили его искусственному разуму. Мероприятию придали технологичности: гостей встречал робот, который играл в футбол, одной из ведущих стала голосовой помощник Алиса, а эксперты рассказали каким видят будущее с нейросетями.

«Центральная тема нашего заседания – это искусственный интеллект. И когда надо было выбирать ведущих, я сказала, что нам нужна самая умная девушка. И мы нашли Алису», – прокомментировала такой выбор руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, открывая заседание.

На встрече традиционно установили дресс-код, подразумевающий черный костюм у мужчин и наряд у женщин. Конечно, не все смогли или захотели соблюсти это правило, однако Минуллина, как всегда неукоснительно следовала регламенту. Она пришла в черном бархатном костюме и колье такого же цвета.

Талия Минуллина: «Впервые в этом году в Татарстане объем инвестиций в основной капитал превысит 1 трлн рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Впервые мы достигли такой суммы»

«Республика Татарстан в 2023 году сохранила лидерские позиции по инвестиционному климату в России. Мы видим кратное увеличение инвестиций в интеллектуальную собственность, и с точки зрения развития технологического суверенитета это очень хорошие показатели. Впервые в этом году в Татарстане объем инвестиций в основной капитал превысит 1 трлн рублей. Можно с уверенностью констатировать, что именно внешняя непростая обстановка подтолкнула бизнес к развитию на внутреннем рынке», – сказала Минуллина.

При этом, около 80% от этой суммы составляют внебюджетные инвестиции. Растут вложения в интеллектуальную собственность, что является хорошим показателем с учетом стремления страны к технологическому суверенитету. Эти слова только подтвердили удачный выбор тематики заседания в этом году.

«Это, наверное, самые важные и сложные инвестиции: в научные разработки и новые технологии», — считает руководитель агентства.

Рустам Минниханов: «Если из возможных 10 проектов хотя бы 2 взлетели, то это уже хорошо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инвестор — он как перелетная птица, если ему не комфортно, он не будет работать»

Успехи Агентства инвестиционного развития республики положительно оценил Раис Татарстана Рустам Минниханов, который похвалил Талию Минуллину за успешный поиск новых инвесторов и создание благоприятных условий тех, кто уже работает в республике.

«В работе с инвесторами надо иметь терпение. Если из возможных 10 проектов хотя бы 2 взлетели, то это уже хорошо», — заявил Раис РТ.

Он также отметил, что в Татарстане нужно продолжать создавать комфортные условия для работы инвесторов, причем все сферы экономики должны быть нацелены на приток инвестиций.

«Инвестор — он как перелетная птица. Если ему не тепло и не комфортно, он не будет работать. И это правильно. Этот момент мы должны всегда чувствовать, и создавать комфортные условия», — сказал Минниханов.

Раис Татарстан также отметил, что в условиях ухода многих западных инвесторов из страны важно находить новые рынки в дружественных странах, таких как Казахстан, Узбекистан и других, над чем республика уже активно работает.

Игорь Пивоваров поделился мнением, что развитие ИИ – это обучение машины только некоторым из возможностей человека Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ИИ не сможет заменить человека

Несмотря на бурное развитие искусственного интеллекта, он не сможет полностью заменить человека. Таким мнением поделился эксперт в области искусственного интеллекта, исследователь, аналитик, директор OpenTalks.AI – ведущей конференции по ИИ в России, Игорь Пивоваров.

По его словам, человек занял доминирующую позицию во всем мире благодаря своему разуму, который позволяет просчитывать вероятности событий на много шагов вперед и избегать ненужных действий. И развитие ИИ – это обучение машины только некоторым из возможностей человека.

Во многих сферах жизни ИИ стал неотъемлемой частью, без которой уже невозможно представить современный мир. В качестве примера эксперт привел ботов в различных техподдержках, которые сейчас отвечают на 80% всех заявок, без вмешательства людей.

Однако если искусственный интеллект и может выполнять часть задач, полностью заменить человеческий труд будет не в силах. Тем более, что для правильной работы ему нужно правильно ставить задачу. И это должны делать именно люди.

Глава АИР пожелала в будущем году всем проводить как можно больше времени с родными, назвав это лучшими инвестициями своего времени Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Время – это очень ценный ресурс и наверное самая важная инвестиция»

Завершая совещание, Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал успехов во всех начинаниях.

К поздравлению присоединилась и Талия Минуллина, которая напомнила, что в России 2024-й объявлен Годом семьи. Она пожелала всем проводить как можно больше времени с родными, назвав это лучшими инвестициями своего времени.

«Хотела бы пожелать всем инвесторам не только хорошо работать и инвестировать, но и проводить много времени с семьей, настолько, насколько они могут себе это позволить. Потому что время – это очень ценный ресурс и, наверное, самая важная инвестиция», – сказала она.