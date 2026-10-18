Влог Загитовой, слезы Муравьевой и уход Плющенко: первый этап Гран-при в Казани

Фролова после неудачи в Батуми выиграла короткую программу, но главным событием вечера стали слезы Софьи Муравьевой — фигуристка вышла на лед без тренера, упала с флипа, расплакалась и осталась пятой, а ее экс-тренер Плющенко после падения ушел. Валиевой не было из-из болезни, но интриг хватило. Подробнее - в репортаже «ТИ-Спорта».





Алина Загитова, Софья Муравьева, Анна Фролова, Евгений Плющенко

Коллаж: Ирина Донова/«Татар-информ»; фото: fsrussia.ru, скриншот с трансляции Первого канала

Загитова снимала влог, Муравьева плакала: девушки открыли фигурный сезон в Казани

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию стартовал в условиях, когда нейтральный статус для фигуристов на международной арене дают не всем, и внутренние старты приобретают дополнительную ценность. За неделю до турнира стало известно, что в Казани планирует выступить Камила Валиева, однако фигуристка сообщила о пропуске этапа из-за болезни.

«К сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни», — писал она в своем телеграм-канале.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова была замечена около зоны кисс-энд-край на первом этапе Гран-при России в Казани: два месяца назад она открыла свою школу фигурного катания в Казани, а во Дворце спорта, как выяснилось, снимала материал для влога Первого канала. С ней работал персональный оператор. Была и Евгения Медведева — фигуристки традиционно посещают внутренние старты, хотя в соревнованиях давно не участвуют.

Алина Загитова Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

Фигуристка Анна Фролова провела безупречный прокат короткой программы: каскад лутц-тулуп, дупель, флип — ни единого сомнения в чистоте элементов. Единственная шероховатость — дорожка шагов, где не хватило четвертого уровня. Результат — 74,70 балла и промежуточное лидерство. После участия в Челленджере в Батуми, где она стала третьей, Фролова была жесткой к себе:

«Спустила в унитаз то, ради чего пахала три года. Очень обидно. И стыдно, что подвела людей, которые со мной работают и которые в меня верили, и саму себя в первую очередь тоже», – говорила она тогда Sport24.

В Казани эмоции оказались сдержаннее:

«Эмоции сейчас исключительно положительные. Конечно, понимаю, что даже на утренней тренировке я как-то поувереннее каталась и побольше в образе, что ли, была. Но сейчас чуть сдержаннее получилось, особенно в прыжковой части», – поделилась Анна после проката.

Главной драмой вечера стал прокат Софьи Муравьевой. Фигуристка вышла на старт без официального тренера, перед выступлением перекрестилась. С каскадом лутц-тулуп и дупелем спортсменка справлялась, а вот с флипа упала. На двух вращениях мелькнул третий уровень, на дорожке шагов — второй. Итог — 63,21 балла и пятое место. В кисс-энд-край Муравьева прослезилась: рядом не было никого из тренерского штаба — только зрители, подарившие ей плюшевый эчпочмак.

Перед выступлением казанский «Дворец спорта» взорвался: «Соня, мы тебя любим и верим». За прокатом бывшей подопечной наблюдал Евгений Плющенко. Однако после падения на флипе специалист скрылся за кулисами.

Евгений Плющенко Фото: скриншот с трансляции Первого канала

«В этот раз очень помогла поддержка зрителей — я как-то сразу очнулась, улыбнулась Евгению Викторовичу Плющенко на экране. Как-то разрядилась обстановка. Не знаю, что повлияло на то, что Евгений Викторович вышел посмотреть на меня. Мне приятно, правда», — сказала Муравьева в эфире Первого канала.

Конфликт Муравьевой с академией Плющенко имеет давнюю историю. Весной 2025 года спортсменку отчислили из «Ангелов Плющенко» по инициативе тренера. Официально причиной называли дисциплинарные нарушения и несоответствие требованиям тренерского состава. После этого Муравьева перешла к Алексею Мишину, но в мае 2026 года сотрудничество завершилось и с ним.

На этом фоне появились сообщения о возможной смене спортивного гражданства. Совладелец академии Яна Рудковская позже заявила, что контракт фигуристки с «Ангелами Плющенко» по-прежнему действует, а «один принципиальный вопрос пока остается незакрытым».

Камилла Нелюбова пошла на риск с своим коронным тройным акселем и не прогадала — элемент ультра-си был исполнен чисто. Однако следующим прыжком стала ошибка на лутце. Флип-тулуп получился уверенным, но не везде удалось сохранить максимальные уровни. Итог — 70,89 балла и второе место.

Ксения Синицына, новоявленная ученица Евгения Плющенко, приземлила дупель и флип, но упала с лутца и потеряла каскад. Дорожка шагов была выполнена лишь на второй уровень — для одной из самых талантливых спортсменок это тревожный сигнал. 62,88 балла. Плющенко в кисс-энд-край сохранял хладнокровие, что-то объясняя подопечной. Когда объявили результат, оба кивнули, понимая, что баллы заслуженные.

Сама Синицына перед стартом говорила о внутренних переменах:

«Стала более спокойной, как будто бы полегче подходить ко всему. В меня вдохнули новую жизнь», – сказала фигуристка в интервью Первому каналу.

Произвольная программа у женщин состоится сегодня, 18 октября, в 13:30. Следующий этап Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге («Невский лед») с 22 по 26 октября. Именно там и стоит ждать возвращения Валиевой после болезни.

Мужчины: Семененко вне конкуренции, ученик Тутберидзе Мозалев набирает форму

Евгений Семененко стартовал с квад-риттбергера (с недокрутом). Каскад Женя также приземлил — 4+3 из сальхова и тулупа. Последним прыжковым элементом ученик Алексея Мишина сделал триксель. Ни одного нарекания. Действительно мощное катание показал спортсмен, исполнив все непрыжковые элементы на максимальный четвертый уровень.

Итог — 100,20 балла и выигрыш в произвольной программе. Отдельно стоит отметить: Семененко вместе с Александрой Трусовой заявлен на этап Гран-при ISU в Китае — оба поедут на международный старт.

Андрей Мозалев порадовал каскадом из четверного флипа и тройного тулупа, сольным квад-тулупом и трикселем. Ученик Этери Тутберидзе не всегда стабильный, но курс на усиление в прокате, которое Андрей пытался сделать очень давно, виден. Его короткая программа начинает обретать те черты, которые способны вывести Мозалева в лидеры. Арбитры оценили выступление в 98,13 балла, Андрей стал вторым.

Даниил Самсонов по итогам короткой программы занимает третье место. Фигурист откатал программу чисто, сознательно облегчив контент и сделав ставку на качество исполнения: каскад из двух тройных (лутц + тулуп), четверной сальхов и тройной аксель. Новую постановку Михаила Коляды он исполнил здорово.

«Просто собрался, ехал с пониманием, что с хорошими, чистыми прокатами могу бороться за топ-6. И хочется бороться. Есть желание, как минимум, чисто кататься в этом сезоне. Не хочется ставить цели по местам, просто ехал чисто катать. Одно дело сделано, завтра нужно будет сделать второе. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Самсонов.

Пока фавориты в Анже: Артемьева и Брюханов выиграли короткую программу в Казани

На этапе в Казани действующие чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступают — у учеников Станислава Морозова уже два этапа Гран-при ISU, первый стартует на будущей неделе в Анже. В их отсутствие короткую программу выиграли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов из Пермского края — 70,43 балла. Они представили новую программу под кавер песни Стинга Desert Rose и захватили промежуточное лидерство.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

В танцах на льду после ритм-танца таблицу возглавили Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 77,21 балла. Следом идут Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (72,88), третьими — Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (71,93). Елизавета и Дарио стартовали на первом турнире российской серии и третьем в сезоне. До этого ученики Анжелики Крыловой были 5-ми на челленджере в Японии и завоевали серебро на международном старте в Грузии.