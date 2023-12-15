«Это не про медицину, это про политику»: Ирина Волынец о деструктивной идеологии ВОЗ

Сегодня в Московском парламентском центре провели круглый стол, на котором обсудили вопросы влияния ВОЗ на внутреннюю политику и демографические процессы в России. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец выступила с докладом на тему «Влияние регламента ВОЗ на здоровье. Анализ из практики Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан».

На вопрос «Каковы причины невыхода России из ВОЗ?» детский омбудсмен в РТ указала:

«Во-первых, надо понимать, что чем более объективно и взвешенно мы представим вопрос, тем больше вероятности того, что наша идея будет поддержана на высшем государственном уровне. ВОЗ нам нужен для того, чтобы мы имели доступ к разработкам лекарств, в том числе против онкологических заболеваний. Нам необходимы результаты медицинский научных исследований. Это необходимо нам для выстраивания дальнейшего плана работы».

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, по словам Ирины Волынец, нам нужен обмен данных по заболеваниям, в том числе по эпидемиям.

«Сейчас не будем говорить о пандемии Covid-19 – это отдельная тема. Но есть и другие опасные заболевания, нам в общем-то хотелось бы видеть общую картину. Но это конечно, не означает, что мы сейчас должны ратифицировать МКБ-11 (Международная классификация болезней – прим. Т-и) в том виде, в котором это есть. Потому что очень многие пункты явно противоречат и интересам нашей страны, и той политике государственной, которая сейчас, к счастью, планомерно проводится, ну и конечно Указу Президента №809 от 9 ноября 2022 "‎О формировании государственной политики в части защиты традиционных духовно-нравственных ценностей"‎», – отметила она.

«Например, Иосиф Сталин не считал, что Советский Союз должен находиться в ВОЗ. Поэтому абортов в это время у нас тоже не было. А вот когда Никита Хрущев пришел к власти, аборты были разрешены и Советский Союз вступил в ВОЗ. Совпадение? Ответ очевиден», – сказала Волынец.

Сегодня в ВОЗ прописано, что аборты можно делать до последнего срока беременности.

«Вот тут роды у женщины начинаются и, пожалуйста, ребенка можно умертвить. То, что с самой женщиной после этого произойдет, тоже в общем-то экспертов ВОЗ не особо волнует. Согласна ли Россия принять такие нормы? Ответ также очевиден», – указала Ирина Волынец.

По словам детского омбудсмена, та деструктивная идеология, которую несет ВОЗ, уже частично запрещена в законодательстве РФ.

«Поэтому нам с вами, уважаемые коллеги, нужно подготовить ряд обращений как в Минздрав России, так и в МИД, есть особый департамент, который этой темой занимается», – указала она.

Волынец обратила внимание на то, сколько инициатив России было принято Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы принимаем, пляшем под чью-то дудку, у нас тоже есть свое видение, у нас тоже есть свои предложения. Давайте посмотрим, например, с момента возвращения Крыма в Россию, сколько наших инициатив и идей поддержано. Я думаю, что здесь опять-таки ответ будет очень очевиден. Я его знаю, на самом деле, иначе бы об этом не говорила. Мне, как Уполномоченному по правам ребенка, особенно важно защитить права наших маленьких граждан. А ВОЗ дает и секспросвет, и пропаганду педофилии как нормы, трансгендеры и все что угодно. Например, Китай заключил протокольное соглашение против ратификации МКБ-11. Игровую зависимость как заболевание Китай принял, а вот эти пороки, о которых мы сейчас говорим – педофилия, гомосексуализм, транссексуализм и остальные – не взяли. Возможно сейчас самое время поднять этот вопрос», – сказала Ирина Волынец.

«Вообще не только в МКБ-11, а вся философия ВОЗ – это не про медицину. Это политика, это влияние на планету, сокращение численности населения и контроль за здоровьем. И самое главное, это утверждение стратегии медицины куратива над медициной привентива, то есть борьба со следствием. Это очень важно фарм -концернам, которым выгодно, чтобы люди не сразу умирали, чтобы они долго тяжело болели, были потребителями лекарств. У нас вообще в Советском Союзе была развита медицина привентива, здоровый образ жизни, профилактика заболеваний, плановая диспансеризация, когда болезнь не допускается донельзя. А подхватывается на начальной стадии и человек получает возможность сохранить свое здоровье. Если об этом как следует подумать, и мы сравним с тем, что есть сегодня, то становится ясно, кому же выгодно, чтобы мы болели», – сказала Волынец.

«Даже само понятие медицинской нормы, оно же является олицетворением среднего арифметического. То есть берутся люди, срез населения, и исследуется здоровье, и в среднем у кого какие показатели сахара в крови, например, сахарный диабет, то и является нормой. Значительно повысилась эта норма со времен Советского Союза. То, что раньше считалось заболеванием, уже считалось заболеванием, уже людей лечили – сегодня это еще пусть даже верхняя граница, но все-таки в пределах нормы. В итоге получается, что человек ходит, даже если обследуется, ему говорят, что у вас все в порядке, вот ваши показатели. Но на самом деле человеку уже пора принимать меры, а когда он получает информацию от врача о том, что ему нужно принимать меры – уже, уважаемые коллеги, поздно пить Боржоми», – отметила Волынец.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец также затронула вопросы вывода абортов из частных клиник.

«Я горжусь тем, что Татарстан стал первым регионом России, где по моей инициативе частные клиники заявили о добровольном отказе от проведения абортов. Мы их попросили, собрали и, в день своего рождения я вот такое воззвание к ним с просьбой перестать зарабатывать на убийстве нерожденных детей. В итоге какой результат! Здорово, что к нам присоединились другие регионы, их все больше становится. Но один из депутатов Госдумы написал жалобу в ФАС с просьбой проверить законность запрета абортов в Татарстане. Мало того, что это полнейшая правовая безграмотность, это еще у нас получается, что ФАС играет совсем не на нашей стороне. В итоге, конечно, нам нечего бояться, потому что запрет может быть принят только на федеральном уровне. И с этой законодательной инициативой я выступила как Уполномоченный, направила ее еще летом в Госдуму, и мы с нетерпением ожидаем, что весной следующего года на федеральном уровне будет этот запрет реализован. Потому что регион не имеет инструментов для того, чтобы этот запрет ввести», – указала Волынец.

«Поэтому, учитывая, что ВОЗ это один из Бреттон-Вудских инструментов по поддержке контроля за численностью и здоровьем населения, мы должны вместе с вами в нашу резолюцию включить пункты об обращении в Минздрав РФ, МИД», – указала она.

По мнению Волынец необходимо, чтобы вся работа по искусственному прерыванию беременности проводилась в государственных клиниках.

«Потому что частники скрывают правду и, делая аборты без медицинских показаний, подтасовывают информацию таким образом, что это, например, беременность, которая не развивается или, например, у женщины начался уже самопроизвольный выкидыш. А это может быть совсем не так. Поэтому здесь интересы частных клиник и государства расходятся. Частной клинике ничего личного- только бизнес и прибыль, а государству – увеличение народа населения. И ВОЗ содействует тому, чтобы аборты были в частной медицине. А есть такие сферы, как, например, трансплантация органов, которые не передаются в частную сферу, в том числе и в России, ввиду высокой коррупциогенности и вообще больших рисков», – подытожила Волынец.