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«Это не про медицину, это про политику»: Ирина Волынец о деструктивной идеологии ВОЗ
Сегодня в Московском парламентском центре провели круглый стол, на котором обсудили вопросы влияния ВОЗ на внутреннюю политику и демографические процессы в России. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец выступила с докладом на тему «Влияние регламента ВОЗ на здоровье. Анализ из практики Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан».
На вопрос «Каковы причины невыхода России из ВОЗ?» детский омбудсмен в РТ указала:
«Во-первых, надо понимать, что чем более объективно и взвешенно мы представим вопрос, тем больше вероятности того, что наша идея будет поддержана на высшем государственном уровне. ВОЗ нам нужен для того, чтобы мы имели доступ к разработкам лекарств, в том числе против онкологических заболеваний. Нам необходимы результаты медицинский научных исследований. Это необходимо нам для выстраивания дальнейшего плана работы».
Кроме того, по словам Ирины Волынец, нам нужен обмен данных по заболеваниям, в том числе по эпидемиям.
«Сейчас не будем говорить о пандемии Covid-19 – это отдельная тема. Но есть и другие опасные заболевания, нам в общем-то хотелось бы видеть общую картину. Но это конечно, не означает, что мы сейчас должны ратифицировать МКБ-11 (Международная классификация болезней – прим. Т-и) в том виде, в котором это есть. Потому что очень многие пункты явно противоречат и интересам нашей страны, и той политике государственной, которая сейчас, к счастью, планомерно проводится, ну и конечно Указу Президента №809 от 9 ноября 2022 "О формировании государственной политики в части защиты традиционных духовно-нравственных ценностей"», – отметила она.
«Например, Иосиф Сталин не считал, что Советский Союз должен находиться в ВОЗ. Поэтому абортов в это время у нас тоже не было. А вот когда Никита Хрущев пришел к власти, аборты были разрешены и Советский Союз вступил в ВОЗ. Совпадение? Ответ очевиден», – сказала Волынец.
Сегодня в ВОЗ прописано, что аборты можно делать до последнего срока беременности.
«Вот тут роды у женщины начинаются и, пожалуйста, ребенка можно умертвить. То, что с самой женщиной после этого произойдет, тоже в общем-то экспертов ВОЗ не особо волнует. Согласна ли Россия принять такие нормы? Ответ также очевиден», – указала Ирина Волынец.
По словам детского омбудсмена, та деструктивная идеология, которую несет ВОЗ, уже частично запрещена в законодательстве РФ.
«Поэтому нам с вами, уважаемые коллеги, нужно подготовить ряд обращений как в Минздрав России, так и в МИД, есть особый департамент, который этой темой занимается», – указала она.
Волынец обратила внимание на то, сколько инициатив России было принято Всемирной организацией здравоохранения.
«Мы принимаем, пляшем под чью-то дудку, у нас тоже есть свое видение, у нас тоже есть свои предложения. Давайте посмотрим, например, с момента возвращения Крыма в Россию, сколько наших инициатив и идей поддержано. Я думаю, что здесь опять-таки ответ будет очень очевиден. Я его знаю, на самом деле, иначе бы об этом не говорила. Мне, как Уполномоченному по правам ребенка, особенно важно защитить права наших маленьких граждан. А ВОЗ дает и секспросвет, и пропаганду педофилии как нормы, трансгендеры и все что угодно. Например, Китай заключил протокольное соглашение против ратификации МКБ-11. Игровую зависимость как заболевание Китай принял, а вот эти пороки, о которых мы сейчас говорим – педофилия, гомосексуализм, транссексуализм и остальные – не взяли. Возможно сейчас самое время поднять этот вопрос», – сказала Ирина Волынец.
«Вообще не только в МКБ-11, а вся философия ВОЗ – это не про медицину. Это политика, это влияние на планету, сокращение численности населения и контроль за здоровьем. И самое главное, это утверждение стратегии медицины куратива над медициной привентива, то есть борьба со следствием. Это очень важно фарм -концернам, которым выгодно, чтобы люди не сразу умирали, чтобы они долго тяжело болели, были потребителями лекарств. У нас вообще в Советском Союзе была развита медицина привентива, здоровый образ жизни, профилактика заболеваний, плановая диспансеризация, когда болезнь не допускается донельзя. А подхватывается на начальной стадии и человек получает возможность сохранить свое здоровье. Если об этом как следует подумать, и мы сравним с тем, что есть сегодня, то становится ясно, кому же выгодно, чтобы мы болели», – сказала Волынец.
«Даже само понятие медицинской нормы, оно же является олицетворением среднего арифметического. То есть берутся люди, срез населения, и исследуется здоровье, и в среднем у кого какие показатели сахара в крови, например, сахарный диабет, то и является нормой. Значительно повысилась эта норма со времен Советского Союза. То, что раньше считалось заболеванием, уже считалось заболеванием, уже людей лечили – сегодня это еще пусть даже верхняя граница, но все-таки в пределах нормы. В итоге получается, что человек ходит, даже если обследуется, ему говорят, что у вас все в порядке, вот ваши показатели. Но на самом деле человеку уже пора принимать меры, а когда он получает информацию от врача о том, что ему нужно принимать меры – уже, уважаемые коллеги, поздно пить Боржоми», – отметила Волынец.
Сегодня Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец также затронула вопросы вывода абортов из частных клиник.
«Я горжусь тем, что Татарстан стал первым регионом России, где по моей инициативе частные клиники заявили о добровольном отказе от проведения абортов. Мы их попросили, собрали и, в день своего рождения я вот такое воззвание к ним с просьбой перестать зарабатывать на убийстве нерожденных детей. В итоге какой результат! Здорово, что к нам присоединились другие регионы, их все больше становится. Но один из депутатов Госдумы написал жалобу в ФАС с просьбой проверить законность запрета абортов в Татарстане. Мало того, что это полнейшая правовая безграмотность, это еще у нас получается, что ФАС играет совсем не на нашей стороне. В итоге, конечно, нам нечего бояться, потому что запрет может быть принят только на федеральном уровне. И с этой законодательной инициативой я выступила как Уполномоченный, направила ее еще летом в Госдуму, и мы с нетерпением ожидаем, что весной следующего года на федеральном уровне будет этот запрет реализован. Потому что регион не имеет инструментов для того, чтобы этот запрет ввести», – указала Волынец.
«Поэтому, учитывая, что ВОЗ это один из Бреттон-Вудских инструментов по поддержке контроля за численностью и здоровьем населения, мы должны вместе с вами в нашу резолюцию включить пункты об обращении в Минздрав РФ, МИД», – указала она.
По мнению Волынец необходимо, чтобы вся работа по искусственному прерыванию беременности проводилась в государственных клиниках.
«Потому что частники скрывают правду и, делая аборты без медицинских показаний, подтасовывают информацию таким образом, что это, например, беременность, которая не развивается или, например, у женщины начался уже самопроизвольный выкидыш. А это может быть совсем не так. Поэтому здесь интересы частных клиник и государства расходятся. Частной клинике ничего личного- только бизнес и прибыль, а государству – увеличение народа населения. И ВОЗ содействует тому, чтобы аборты были в частной медицине. А есть такие сферы, как, например, трансплантация органов, которые не передаются в частную сферу, в том числе и в России, ввиду высокой коррупциогенности и вообще больших рисков», – подытожила Волынец.
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