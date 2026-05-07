Влияние ИИ на журналистику и медиасферу обсудят на дискуссии на «КазаньФоруме»

Медиафорум, который станет площадкой для дискуссий и встречи международного медиасообщества, пройдет на полях XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Журналисты, блогеры и медиаменеджеры из разных стран обсудят актуальные тенденции, практические решения и возможные форматы будущего сотрудничества.

Организаторами выступают Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» и Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Союзом новостных агентств стран Организации исламского сотрудничества (UNA).

Заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», помощник Раиса Республики Татарстан Марат Гатин отметил, что современные медиа уже не ограничиваются передачей информации и становятся инструментом формирования доверия между государствами.

По его словам, подобные форумы позволяют выстраивать прямой диалог между профессиональными сообществами, находить общие смыслы и быстрее реагировать на актуальные вызовы.

Центральной темой форума станет «Код наследия: цифровая эволюция смыслов». Участники обсудят влияние новых технологий, включая искусственный интеллект, на журналистику и общество. Речь пойдет о применении ИИ-инструментов в медиа, их влиянии на контент, а также о социальных и этических вопросах, которые возникают в этой связи.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что медиасфера сегодня быстро меняется: трансформируются инструменты, форматы и подходы к работе с контентом.

Он подчеркнул, что профессиональному сообществу важно участвовать в выработке правил и направлений развития отрасли, а также создавать площадки для обсуждения практических кейсов, обмена опытом и запуска совместных проектов. По его словам, Медиафорум является такой точкой профессионального диалога.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Медийное сотрудничество: Россия – Исламский мир», где участники обсудят изменения в медиасфере и востребованные международные форматы взаимодействия. В рамках программы также запланирован пресс-тур на крупнейшие предприятия Татарстана, где гостям представят промышленный потенциал региона.

В числе участников заявлены представители международных медиаорганизаций и профессионального сообщества: генеральный секретарь Союза информационных агентств стран ОИС (UNA) Мухаммед Аль-Ями, директор по международным отношениям UNA Ашраф Хидри, глава информационного департамента ОИС Тарек Ладжал, а также представители СМИ стран исламского мира, включая Ассоциацию журналистов Омана, MENA (Египет), Тунисское агентство, турецкое Anadolu Agency и индонезийское Antara.

Всего в Медиафоруме примут участие более 40 представителей медиа из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

Оператором подготовки и проведения мероприятия выступает Фонд «Росконгресс», а исполнительной дирекцией назначена АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».