Влажные салфетки и мандарины: за праздники в Альметьевске устранили 48 засоров

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

С начала новогодних каникул альметьевские коммунальщики устранили 48 засоров в системе водоотведения.

Нагрузка на сети в праздничные дни традиционно возрастает. Чаще всего причиной остановок в работе становится бытовой мусор, который жители выбрасывают в унитазы.

Как уточнили в пресс-службе Альметьевского района, в эти праздники на насосных станциях водоотведения находили остатки салатов, лимоны, кости, мандарины, тряпки, средства гигиены и большое количество влажных салфеток.

Для сравнения: за весь прошлый год в Альметьевске было устранено 349 засоров.