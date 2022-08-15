Власти Запорожья предложили объявить режим тишины вокруг ЗАЭС
Вокруг Запорожской атомной электростанции, которая регулярно подвергается обстрелам ВСУ, необходимо объявить режим тишины. Об этом со ссылкой на члена главного совета местной администрации Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — подчеркнул он.
ЗАЭС является наиболее крупной и мощной станцией в Европе. Она расположена неподалеку от Энергодара, на левом берегу Днепра. В последнее время она подвергается частым обстрелам ВСУ, причем во время одного из ударов пострадала ЛЭП подстанции «Каховская». Из-за этого персонал был вынужден снизить мощность двух из шести энергоблоков.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным. За это время полностью освобождена территория ЛНР и половина Донецкой народной республики.