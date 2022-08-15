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Общество
15 августа 2022  09:22

Власти Запорожья предложили объявить режим тишины вокруг ЗАЭС

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Вокруг Запорожской атомной электростанции, которая регулярно подвергается обстрелам ВСУ, необходимо объявить режим тишины. Об этом со ссылкой на члена главного совета местной администрации Владимира Рогова сообщает РИА Новости.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — подчеркнул он.

ЗАЭС является наиболее крупной и мощной станцией в Европе. Она расположена неподалеку от Энергодара, на левом берегу Днепра. В последнее время она подвергается частым обстрелам ВСУ, причем во время одного из ударов пострадала ЛЭП подстанции «Каховская». Из-за этого персонал был вынужден снизить мощность двух из шести энергоблоков.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным. За это время полностью освобождена территория ЛНР и половина Донецкой народной республики.

#спецоперация на Украине #аэс
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