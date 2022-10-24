Власти Запорожья ответили, начнется ли мобилизация из-за военного положения в регионе

В Запорожской области не будет объявлена мобилизация в связи с военным положением. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает РИА Новости.

«Мобилизация в регионе объявлена не будет», — подчеркнули власти региона.

Кроме того, пока нет причин для эвакуации населения и перехода школьников на дистанционное обучение. Обстановка в области остается стабильной.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Оно начало действовать с 20 октября.