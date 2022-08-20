Власти Запорожья объяснили, почему на АЭС не произошла авария во время визита генсека ООН

Вооруженные силы Украины готовили провокацию на Запорожской АЭС и планировали устроить аварию в момент визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша, подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. По его словам, удалось избежать этого только благодаря огласке планов киевских властей.

Рогов заявил, что по источникам спецслужб и Минобороны «все говорило, что что-то должно произойти в отношении атомной станции». «Именно благодаря тому, что мы подняли громкий шум и, грубо говоря, провели операцию «Гласность» [удалось предотвратить провокацию на ЗАЭС], когда во всеуслышание заблаговременно начали говорить, что готовится со стороны Зеленского провокация, и любые действия, которые готовятся ими, будут задокументированы», – приводит ТАСС его слова. Провокация планировалась на 10 августа, добавил он.

Напомним, ЗАЭС, перешедшая под контроль России, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, что вызывает беспокойства лидеров разных стран. Так, накануне Президенту России Владимиру Путину позвонил французский лидер Эммануэль Макрон, в числе прочего затронувший ситуацию вокруг станции. Главы государств согласились, что необходима поездка на ЗАЭС представителей МАГАТЭ.